        'Kızılcık Şerbeti'nde Kıvılcım'a büyük şok

        SHOW TV'nin fenomen dizisi 'Kızılcık Şerbeti' dün akşam yeni bölümüyle ekranlara geldi. Kıvılcım, Çimen'in Ünallar'ın evine taşındığını öğrenerek, büyük bir şok yaşadı

        Giriş: 11.04.2026 - 14:02 Güncelleme:
        SHOW TV’nin, yapımını Gold Film’in, yapımcılığını Faruk Turgut’un üstlendiği, başrollerini Barış Kılıç, Evrim Alasya, Ahmet Mümtaz Taylan, Seray Kaya, Emre Dinler, Erkan Avcı ve Özge Borak’ın paylaştığı fenomen dizisi 'Kızılcık Şerbeti', dün akşam ekrana gelen bölümüyle ilgiyle izlendi.

        'Kızılcık Şerbeti'; ABC1’de 8.23 izlenme oranı, 20.22 izlenme payı, AB’de 7.96 izlenme oranı, 21.38 izlenme payı, Total grubunda ise 7.44 izlenme oranı, 18.56 izlenme oranına ulaştı. Sosyal medyada her bölüm gündeme oturan dizi bu hafta da Kızılcık Şerbeti etiketi ile 2 saat TT listesinde yer aldı.

        Yayınlanan bölümde, Cemo’yu kabullenmekte zorlanan Başak, onun yıllar önce izini kaybettiği öz oğlu olduğunu öğrendi. Ömer ve Kıvılcım, Nilay’ı Yağız’ın evlilik şantajından kurtarırken; Çimen’in, Emir’le birlikte Ünal köşkünde yaşamaya başlaması Kıvılcım’ı hayal kırıklığına uğrattı.

        132'NCİ BÖLÜMDE NELER OLDU?

        Başak, oğlunu Fatih’ten gizledi!

        Dizinin yayınlanan bölümünde; Başak, Fethi’nin evinde kalan Cemo’yu Fatih’ten gizli görmeye gitti. Oğlunu kabullenmekte zorlanan Başak’ın sır dolu geçmişi ekrana gelen flashback sahnesiyle aralandı.

        Genç yaşta hamile kalan Başak’ın, okulundan mezun olana kadar oğlunu emanet ettiği ailenin izini kaybettiği ortaya çıktı. Yıllar sonra oğlunu karşısında bulan Başak, gözyaşlarını tutamazken bu durumu sakladığı Fatih’e yakalandı.

        Fatih, Başak ve Cemo'yu birlikte gördü;

        Ömer ve Kıvılcım, Yağız’ın oyununu bozdu!

        Nilay’ın halinden şüphelenen Kıvılcım, Yağız’ın yaptığı şantajı öğrenince Ömer’den yardım istedi. Ömer ve Kıvılcım, Yağız’ın kirli oyununu iz sürerek bozmayı başardı. Ömer; Abdullah ve Salkım’dan, Nilay’a yapılanların hesabını sorarken Kıvılcım Ünallar’ı reddeden Nilay’ı kendi evine götürmek için köşke geldi.

        Ömer, Nilay’ı Ünallar’ın evinden almaya gitti;

        https://www.youtube.com/watch?v=YEJS_2lJgdc

        Kıvılcım, Çimen’in Ünallar’la yaşamaya başladığını öğrendi!

        Bölümün final sahnesinde Kıvılcım, Nilay’ı kanatları altına almak isterken Emir’den ayrı kalamayan Çimen‘in Ünallar’la birlikte yaşamaya başladığını öğrendi. Salkım’ın intikam almak istercesine verdiği haber geceye damga vurdu.

        İşte geceye damga vuran final sahnesi;

        YENİ BÖLÜM TANITIMI YAYINLANDI

        YAĞIZ, ÖMER’İ KAÇIRIYOR

        Dizinin yeni bölüm tanıtımında, Başak’ın oğlunu öğrenen Fatih hayal kırıklığına uğrarken; Nilay’ın yaşadıklarına sebep olan Salkım’ın, Abdullah ile arası açılıyor. Abdullah’ın evden ayrılması ile telaşlanan Salkım, Nilay’dan köşke geri dönmesini istiyor. Nursema ve İlhami arasındaki tartışmanın konusu Asil olurken, kaçmayı başaran Yağız’ın, Ömer’i kaçırması yeni bölüme dair heyecanı yükseltiyor.

        'Kızılcık Şerbeti’nin 133'üncü bölüm tanıtımı;

        Melis Civelek ve Zeynep Gür’ün kaleme aldığı, yönetmenliğini Özgür Sevimli’nin üstlendiği Kızılcık Şerbeti cuma saat 20.00’de yeni bölümüyle SHOW TV’de!

