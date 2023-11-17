Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Kızılcık Şerbeti'nin Alev'i beyazlar içinde! Müjde Uzman'ın pozlarına övgü yağdı!

        Kızılcık Şerbeti'nin Alev'i beyazlar içinde! Müjde Uzman'ın pozlarına övgü yağdı!

        SHOW TV ekranlarında ilgiyle izlenen dizilerden biri olan ve kadrosunda Sıla Türkoğlu, Evrim Alasya, Ceren Yalazoğlu, Barış Kılıç ve Sibel Taşçıoğlu'nun yer aldığı Kızılcık Şerbeti'nde Alev karakterini canlandıran Müjde Uzman, beyazlar içerisindeki kombiniyle sevenlerinden tam not aldı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.11.2023 - 15:46 Güncelleme: 17.11.2023 - 15:46
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        SHOW TV ekranlarında yayınlanan Kızılcık Şerbeti dizisinde Alev karakterini canlandıran oyuncu Müjde Uzman, başarılı oyunculuk kariyerinin yanında sosyal medya hesabında yayınladığı gönderilerle de dikkatleri üzerine çekiyor. Güzel ismin son pozları sevenleri tarafından beğeni yağmuruna tutuldu.

        2

        İlk olarak Paramparça Aşklar projesi ile seyirci karşısına çıkan 38 yaşındaki Müjde Uzman, sık sık sosyal medya hesabından yeni pozlarını sevenlerinin beğenisine sunuyor.

        3

        Instagram hesabında 842 bin takipçisi olan Müjde Uzman, son pozlarına sevenlerinden 50 binin üzerinde beğeni ve 450'den fazla yorum geldi.

        4

        Müjde Uzman'ın beyaz kombinli gönderilerine: "Kuğu gibi olmuşsun","Alev Apo'dan uzak dur, Rüzgar ile çok yakışıyorsunuz", "Beyaz prenses" gibi yorumlar geldi.

        5

        İşte Müjde Uzman'ın son pozları...

        6
        7
        8
        9
        10
        11
        12
        13
        Haberi Hazırlayan: Melis Göroğulları
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Meteoroloji'den kritik uyarı! Pazar gününe dikkat! İşte yurtta hava durumu!
        Meteoroloji'den kritik uyarı! Pazar gününe dikkat! İşte yurtta hava durumu!
        Candan kardeşlerin sorgularındaki detaylar ortaya çıktı!
        Candan kardeşlerin sorgularındaki detaylar ortaya çıktı!
        Fenerbahçe'de yabancı kontenjanı sorunu!
        Fenerbahçe'de yabancı kontenjanı sorunu!
        Deprem yağmasındaki cinayette 9 ay sonra gözaltılar!
        Deprem yağmasındaki cinayette 9 ay sonra gözaltılar!
        Emniyetteki cinayette istenen ceza belli oldu!
        Emniyetteki cinayette istenen ceza belli oldu!
        Kış, tipiyle beraber geldi!
        Kış, tipiyle beraber geldi!
        Türkiye'nin ilk boğaz köprüsünde tehlike çanları çalıyor!
        Türkiye'nin ilk boğaz köprüsünde tehlike çanları çalıyor!
        Farah Zeynep Abdullah ifade verdi
        Farah Zeynep Abdullah ifade verdi
        Gazze'ye saldırılar sürüyor!
        Gazze'ye saldırılar sürüyor!
        Ünlü sunucu Metin Uca yaşamını yitirdi
        Ünlü sunucu Metin Uca yaşamını yitirdi
        Golden Gate Köprüsü'ne özel file sistemi
        Golden Gate Köprüsü'ne özel file sistemi
        Hrant Dink'in eşi Rakel Dink'ten açıklama!
        Hrant Dink'in eşi Rakel Dink'ten açıklama!
        "Yepyeni bir eğitim felsefesi inşa etmek durumundayız"
        "Yepyeni bir eğitim felsefesi inşa etmek durumundayız"
        8 sene sonra 1 milyon aşılamadı!
        8 sene sonra 1 milyon aşılamadı!
        Çalımbay'dan al haberi!
        Çalımbay'dan al haberi!
        O işlerde 7.5 saat çalışma sınırı
        O işlerde 7.5 saat çalışma sınırı
        Kasımda indirim aşkı başka mıdır?
        Kasımda indirim aşkı başka mıdır?