Kızılcık Şerbeti'nin Alev'i beyazlar içinde! Müjde Uzman'ın pozlarına övgü yağdı!
SHOW TV ekranlarında ilgiyle izlenen dizilerden biri olan ve kadrosunda Sıla Türkoğlu, Evrim Alasya, Ceren Yalazoğlu, Barış Kılıç ve Sibel Taşçıoğlu'nun yer aldığı Kızılcık Şerbeti'nde Alev karakterini canlandıran Müjde Uzman, beyazlar içerisindeki kombiniyle sevenlerinden tam not aldı.
SHOW TV ekranlarında yayınlanan Kızılcık Şerbeti dizisinde Alev karakterini canlandıran oyuncu Müjde Uzman, başarılı oyunculuk kariyerinin yanında sosyal medya hesabında yayınladığı gönderilerle de dikkatleri üzerine çekiyor. Güzel ismin son pozları sevenleri tarafından beğeni yağmuruna tutuldu.
İlk olarak Paramparça Aşklar projesi ile seyirci karşısına çıkan 38 yaşındaki Müjde Uzman, sık sık sosyal medya hesabından yeni pozlarını sevenlerinin beğenisine sunuyor.
Instagram hesabında 842 bin takipçisi olan Müjde Uzman, son pozlarına sevenlerinden 50 binin üzerinde beğeni ve 450'den fazla yorum geldi.
Müjde Uzman'ın beyaz kombinli gönderilerine: "Kuğu gibi olmuşsun","Alev Apo'dan uzak dur, Rüzgar ile çok yakışıyorsunuz", "Beyaz prenses" gibi yorumlar geldi.
İşte Müjde Uzman'ın son pozları...