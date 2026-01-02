'Kızılcık Şerbeti'nin ikinci tanıtım yayımlandı
SHOW TV'nin reyting rekortmeni dizisi 'Kızılcık Şerbeti'nin 9 Ocak'taki yeni bölümünden heyecan dolu ikinci tanıtım yayımlandı
SHOW TV'nin, yapımını; Gold Film'in, yapımcılığını; Faruk Turgut'un üstlendiği, başrollerini; Barış Kılıç, Evrim Alasya, Ahmet Mümtaz Taylan, Doğukan Güngör, Seray Kaya ve Erkan Avcı'nın paylaştığı reyting rekortmeni dizisi 'Kızılcık Şerbeti'nin merakla beklenen yeni bölümünden çarpıcı bir tanıtım daha yayınlandı.
İşte 'Kızılcık Şerbeti'nin 120'nci bölüm 2'nci tanıtımı;
Yayınlanan tanıtımda; Fatih'in Başak ile birlikte Kıvılcım'ın evine gitmesi, aileler arasındaki gerilimi yeniden alevlendiriyor.
Ömer, Bade'den doğacak çocuğuna sahip çıkacağını ifade ederken, Başak'ın Ünal ailesi ile yaşadığı gerilim dikkatlerden kaçmıyor.
Tanıtımın finaline ise Asil'in; "Nursema, ben gönlümü kaptırdım" sözleri yeni bölümde yaşanacaklara dair merakı doruk noktasına taşıyor.
Melis Civelek ile Zeynep Gür'ün kaleme aldığı, yönetmenliğini; Özgür Sevimli'nin üstlendiği 'Kızılcık Şerbeti' yeni bölümüyle 9 Ocak Cuma akşamı saat 20.00'de SHOW TV'de!