'Kızılcık Şerbeti'nin yeni bölümünden ikinci tanıtım yayınlandı

SHOW TV'nin, yapımını Gold Film'in, yapımcılığını Faruk Turgut'un üstlendiği, başrollerini Barış Kılıç, Evrim Alasya, Ahmet Mümtaz Taylan, Seray Kaya, Emre Dinler, Erkan Avcı ve Özge Borak'ın paylaştığı fenomen dizisi 'Kızılcık Şerbeti'nin heyecan dolu yeni bölümünden bir tanıtım daha yayınlandı.

İşte 'Kızılcık Şerbeti'nin 133. Bölüm 2. Tanıtımı;

Dizinin yayınlanan yeni bölüm tanıtımında; Başak'ın oğlunun ortaya çıkması Fatih ile aralarında ayrılık rüzgarı esmesine neden oluyor.

Ünallar'la yaşamaya başlayan Çimen ve Salkım arasında yaşanacaklar merak konusu olurken, Abdullah, Ömer'e; Kıvılcımdan özür dilemek istediğini dile getiriyor.

Nilay'ın yaşadıklarına sebep olan Salkım'la Abdullah arasındaki gerilim büyüyor.

Tanıtımın finalinde ise Almanya'ya gitmek için evden çıkan Abdullah'ın, Başak'ın oğlunu yolcu eden Tuncay'la karşılaşması yeni bölüme dair heyecanı zirveye taşıyor.

Melis Civelek ve Zeynep Gür'ün kaleme aldığı, yönetmenliğini Özgür Sevimli'nin üstlendiği 'Kızılcık Şerbeti' yeni bölümüyle cuma akşamı saat 20.00'de SHOW TV'de!