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        Haberler Televizyon Kızılcık Şerbeti Ömer'in hastalığı nedir? Kızılcık Şerbeti Ömer ölüyor mu, diziden çıkacak mı?

        Kızılcık Şerbeti Ömer'in hastalığı nedir? Kızılcık Şerbeti Ömer ölüyor mu, diziden çıkacak mı?

        SHOW TV'nin reyting rekortmeni dizisi Kızılcık Şerbeti her hafta cuma akşamı ekranlara geliyor. Dizinin sevilen karakteri Ömer'in ellerinin titremesi sebebiyle doktora gitmesi merak uyandırdı. Dizinin izleyicilerinin gözü "Kızılcık Şerbeti Ömer'in hastalığı nedir, ölüyor mu?" sorusuna çevrildi. İşte, Kızılcık Şerbeti Ömer'in hastalığı ve diziden çıkıp çıkmayacağına ilişkin ayrıntılar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.09.2023 - 16:40 Güncelleme: 22.09.2023 - 16:40
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        Kızılcık Şerbeti sezon finalinin ardından 2. sezona bomba gibi bir başlangıç yaptı. 30. bölümü ile yeni sezona başlayan Kızılcık Şerbeti'nin son sahnesine Ömer'in ellerinin titremesi sebebiyle doktora gitmesi damga vurdu. Peki, Kızılcık Şerbeti Ömer'in hastalığı nedir? Kızılcık Şerbeti Ömer ölüyor mu, diziden çıkacak mı? İşte, konuya ilişkin ayrıntılar...

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        KIZILCIK ŞERBETİ ÖMER'İN HASTALIĞI NE?

        Kızılcık Şerbeyi Ömer'in hastalığının sebebi henüz belli olmadı. Ömer'in hastalığının yeni bölümde netleşmesi bekleniyor.

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        KIZILCIK ŞERBETİ ÖMER ÖLÜYOR MU?

        Kızılcık Şerbeti Ömer'in akıbetinin ne olacağı önümüzdeki günlerde kesinleşecek.

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        BARIŞ KILIÇ KİMDİR?

        21 Şubat 1978 tarihinde Malatya, Erguvan’da doğan Barış Kılıç, 1983 yılında İstanbul‘a taşındı. Okmeydanı Anadolu Lisesi’ni bitirdikten sonra İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi'nden mezun oldu. Mezun olduktan sonra yabancı dilini geliştirmek için Amerika‘ya gitti. Bir süre burada kalıp yabancı dilini geliştirdikten sonra Türkiye’ye döndü ve Yeditepe Üniversitesi'nde yüksek lisans yaptı. Üniversite birinci sınıftan itibaren reklam filmlerinde oyunculuk yapmaya başladı.

        2004 yılında “Bütün Çocuklarım” adlı dizi film ile Kadir İnanır, Jülide Kural, Filiz Taçbaş, Menderes Samancılar, Bahar Erdeniz, Almila Uluer, Ufuk Özkan, Işıl Sergen, Murat Yıldırım, Nil Erkoçlar, Demet Evgar ile birlikte oynayarak dizi film oyuncusu oldu. 2011 yılında “Adını Feriha Koydum” adlı dizide Kaptan Levent karakteri canlandırdı.

        2014 yılında “Güllerin Savaşı”nda başrolünü Canan Ergüder, Damla Sönmez ve Sercan Badur ile paylaştığı dizi filmde oynadı. 2014 yılında yönetmenliğini Biray Dalkıran‘ın üstlendiği “Seni Seviyorum Adamım” romantik komedi türündeki adlı sinema filminde başrolü Gizem Karaca ile paylaştı.

        Haberi Hazırlayan: Aslıhan Bayram
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