Haberler Gündem Kızılcık Şerbeti yeni sezon ne zaman? Kızılcık Şerbeti 2. sezon ne zaman başlayacak?

Kızılcık Şerbeti yeni sezon ne zaman, 2. sezon ne zaman başlayacak? Her cuma akşamı Show Tv ekranlarında izleyiciler ile buluşan Kızılcık Şerbeti dizisinin sezon finali yapmasının ardından yeni sezonunu ne zaman başlayacağı merak konusu oldu. Oldukça geniş bir izleyici kitlesine sahip olan Kızılcık Şerbeti 29. bölümde sezon finali yaptı. Kızılcık Şerbeti yeni sezon ne zaman, Kızılcık Şerbeti 2. sezon ne zaman başlayacak? Sorularının cevaplarını haberimizde derledik... Habertürk Giriş: 21.08.2023 - 11:18 Güncelleme: 21.08.2023 - 11:18 facebook

twitter-x

linkedin

whatsapp

mail

copy ABONE OL

1 Şurada Paylaş!







Sevenleri tarafından ilgiyle takip edilen dizinin yeni sezonu araştırma konusu oldu. 29. bölümde sezon finali yapan dizinin yeni bölümlerinin ne zaman olduğu merak ediliyor. Sezon finalinde yaşanan kaza sonrası Ömer ve Kıvılcım'ın başlarına gelecekler izleyiciler tarafından sabırsızlıkla bekleniyor. İşte, Kızılcık Şerbeti yeni sezon yayın tarihi hakkında merak edilenler...

2 Şurada Paylaş!







KIZILCIK ŞERBETİ YENİ SEZON NE ZAMAN? Kızılcık Şerbeti'nin 2. sezonuyla ilgili merak edilen detaylar netleşiyor. Dizinin çekimlerinin 29 Ağustos'ta başlaması planlanıyor ve yeni sezonun Eylül ayının ilk haftalarında izleyiciyle buluşması bekleniyor. Ancak, yapımdan henüz resmi bir açıklama gelmemiş durumda. Gelişmeler doğrultusunda detayları haberimizde paylaşacağız.