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        Haberler Gündem Kızılcık Şerbeti yeni sezon ne zaman? Kızılcık Şerbeti 2. sezon ne zaman başlayacak?

        Kızılcık Şerbeti yeni sezon ne zaman, 2. sezon ne zaman başlayacak?

        Her cuma akşamı Show Tv ekranlarında izleyiciler ile buluşan Kızılcık Şerbeti dizisinin sezon finali yapmasının ardından yeni sezonunu ne zaman başlayacağı merak konusu oldu. Oldukça geniş bir izleyici kitlesine sahip olan Kızılcık Şerbeti 29. bölümde sezon finali yaptı. Kızılcık Şerbeti yeni sezon ne zaman, Kızılcık Şerbeti 2. sezon ne zaman başlayacak? Sorularının cevaplarını haberimizde derledik...

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        Habertürk
        Giriş: 21.08.2023 - 11:18
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        Sevenleri tarafından ilgiyle takip edilen dizinin yeni sezonu araştırma konusu oldu. 29. bölümde sezon finali yapan dizinin yeni bölümlerinin ne zaman olduğu merak ediliyor. Sezon finalinde yaşanan kaza sonrası Ömer ve Kıvılcım'ın başlarına gelecekler izleyiciler tarafından sabırsızlıkla bekleniyor. İşte, Kızılcık Şerbeti yeni sezon yayın tarihi hakkında merak edilenler...

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        KIZILCIK ŞERBETİ YENİ SEZON NE ZAMAN?

        Kızılcık Şerbeti'nin 2. sezonuyla ilgili merak edilen detaylar netleşiyor. Dizinin çekimlerinin 29 Ağustos'ta başlaması planlanıyor ve yeni sezonun Eylül ayının ilk haftalarında izleyiciyle buluşması bekleniyor.

        Ancak, yapımdan henüz resmi bir açıklama gelmemiş durumda. Gelişmeler doğrultusunda detayları haberimizde paylaşacağız.

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        KIZILCIK ŞERBETİ SEZON FİNALİNDE NELER OLDU?

        Kızılcık Şerbeti sezon finalinde Doğa Fatih'ten boşanmak istediğini, kocasının ona ihanet ettiğini tüm ailenin gözü önünde söyledi. Fatih çılgına dönerken, bunu babasının ve Alev'in bilmesi ailede şok etkisi yarattı. Doğuma günler kala stresi kaldıramayan Doğa, aniden doğuma gitti. Bu sırada Doğa'yı aramak için yola düşen Kıvılcım ve Ömer trafik kazası geçirdi.

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        Kazanın ardından gelen ekipler bir ölü ve bir yaralının olduğunu söyledi. Bu durumda Kıvılcım ya da Ömer yeni sezonda olmayacak. Doğanın ikiz bebeklerinden biri de ölecek.

        Haberi Hazırlayan: Mirac Tunc
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