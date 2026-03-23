‘Kızılcık Şerbeti’nden yeni tanıtım

SHOW TV'nin, yapımını Gold Film'in, yapımcılığını Faruk Turgut'un üstlendiği, başrollerini Barış Kılıç, Evrim Alasya, Ahmet Mümtaz Taylan, Seray Kaya, Emre Dinler, Erkan Avcı ve Özge Borak'ın paylaştığı fenomen dizisi 'Kızılcık Şerbeti'nin heyecanla beklenen yeni bölümünden bir tanıtım daha yayınlandı.

İşte Kızılcık Şerbeti'nin 130. Bölüm 2. Tanıtımı;

Yayınlanan tanıtımda, Çimen'in polis eşliğinde götürülmesi dikkat çekerken, Kıvılcım'ın isyanı tanıtıma damgasını vuruyor.

İlhamı, Nursema'ya geçmişte iz bırakan kişilerden uzak durmasını söylerken, Başak, Fatih ve Elif'in Tuncay'ın çiftliğine gittiği anlarda Tuncay ve Elif'in manidar konuşması dikkat çekiyor.

Asil'in İlhami'yi işten çıkarması şoke ederken, Yağız'ın kirli oyununa dahil olan Nilay'ın başına gelenler yeni bölüme olan merakı daha da artırıyor.

Melis Civelek ve Zeynep Gür'ün kaleme aldığı, yönetmenliğini Özgür Sevimli'nin üstlendiği 'Kızılcık Şerbeti' yeni bölümüyle cuma akşamı saat 20.00'de SHOW TV'de!