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Kızma Birader nedir, nasıl oynanır? Kızma Birader oyunu kuralları

Kızma Birader, genellikle 7 ila 11 yaş arası çocuklara yönelik bir oyundur. 2 ila 4 oyuncu tarafından oynanabilir ve belirli bir strateji gerektirmesine rağmen şans da bunda önemli bir rol oynar. Yolu, dört başlangıç noktası, dört varış noktası, dört piyonu ve bir zarı olan bir tahtada oynanır.

Kızma Birader Nedir, Nasıl Oynanır? Kızma Birader Oyunu Kuralları
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Kızma Birader oyuncularının amacı, dört piyonu başlangıç noktasından varış noktasına taşıyabilmektir. Çünkü her oyuncunun taşının rengine bağlı olarak farklı bir başlangıç ​​ve bitiş noktası vardır. Piyonlar, yol boyunca saat yönünde soldan sağa hareket eder. Zarda görünen sayı, bir piyonun yolun kaç adımını veya karesini hareket ettirebileceğini gösterir. Peki detaylı bakacak olursak Kızma Birader nasıl oynanır? Kızma Birader nasıl yapılır?

Kızma Birader Nasıl Oynanır?

Kızma Birader’de piyonlar yalnızca oyuncu zarı 6 attığında başlangıç ​​noktasından ayrılabilir. Bir oyuncu her 6 attığında başlangıç ​​noktasından başka bir piyon almayı veya tahtada bulunan bir piyonu hareket ettirmeyi seçebilir. Ayrıca 6 atmak, oyuncu için fazladan bir tur anlamına gelir, yani zarı tekrar atabilirler. Kızma Birader’de hedefe ulaşmak için piyonun kendi renginin varış yoluna ulaşmanız gerekir. Bu yol güvenlidir, başka bir rengin piyonu gelemez. Ancak hedefe ulaşmak için ilerlemek istenen karenin tam sayısını atmak gerekir, ne daha az ne de daha fazla. Örneğin, önünüzde iki kare kaldıysa zarda da 2 atmanız zorunludur.

Tüm piyonlarınızı mümkün olan en kısa sürede başlangıç ​​noktasından çıkarmaya çalışın ve aşağı yukarı aynı hızda ilerleyecek şekilde hareket ettirin. Böylece aynı kareye düşme ve yenilmeme şansları daha yüksek olacaktır. Geri kalanı için rakiplerin piyonlarını yemeye çalışın, biraz şansla hedefinize hızlı bir şekilde ulaşabilirsiniz. Kızma Birader 4 oyuncu ile oynanır ve her oyuncu kendi adına oynar. 6 kenarlı zar ve her alanın farklı renkte olduğu 4 alan 4 piyon ile birlikte bir tahta kullanılır. Başlangıç ​​alanlarında bulunan başlangıç ​​evlerinde her oyuncu 4 taşıyla oyuna başlar. Oyun sırayla oynanır ve her turdan sonra saat yönünde bir sonraki oyuncuya geçilir. “Kızma Birader nasıl çizilir” diye araştırma yapan kullanıcıların ise aynı sistemi kağıt üzerine de çizmesi mümkündür.

Kızma Birader Kuralları Nelerdir?

Kızma Birader kuralları ile alakalı en ilginç detay, bir oyuncunun zar atarken ve hareket ederken piyonu diğer oyuncunun piyonuyla aynı kareye gelirse başka bir oyuncunun piyonunu yiyebilmesidir. Buna piyon kırma denir. Diğer oyunculardan piyon yemenin imkansız olduğu “güvenli” kareler de vardır. Oyuncunun amacı, tahtanın etrafındaki tüm piyonları kendi renginin başlangıç ​​alanlarından bitiş alanlarına taşımaktır. Oyun, bir oyuncu bitiş alanına 4 piyonla birlikte geldiğinde sona erer. Bu oyuncu kazanan olur. Bitiş alanına bir taş yerleştirmek için oyuncunun taşının bu alandan uzaklığına tam olarak eşit bir sonuç alması gerekir. Bu sonucu alırsanız piyonunuzu alana hareket ettirebilir ve sıranızı sonlandırabilirsiniz. Böylece bu taş hedefine ulaşmıştır ve artık oyunun sonuna kadar hareket ettirilemez.

Zarla 6 atmak, oyuncuyu başlangıç ​​alanından bir piyon çıkarmaya zorlamaz. Tahtada başka taşlarınız varsa ve mümkünse onları da hareket ettirebilirsiniz. Eğer “Kızma Birader akıl oyunu mu” diye merak ediyorsanız bu oyun aslında ne kadar şans ağırlıklı bir oyun gibi gözükse de oldukça stratejiktir ve düşünmeye sevk eder. Kısacası özellikle çocuklar için harika bir zeka oyunu olan Kızma Birader, düşünme becerilerinin gelişmesine katkı sağlamaktadır. Üstelik aile ortamında keyifle oynanan favori taktik oyunlarından biridir.

Haberi Hazırlayan : Türker Üner

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