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Haberler Para KKM'de 2 ayda 207 milyar liralık artış
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KKM'de 2 ayda 207 milyar liralık artış yaşandı

Kur Korumalı Mevduat (KKM) hesaplarında 3 Mart haftasında 25 milyar 365 milyon liralık artış yaşandı. Böylece KKM'de 8 hafta üst üste yükseliş kaydedildi. Söz konusu dönemde hesaplardaki toplam para 207 milyar 181 milyon lira yükseldi

KKM'de 2 ayda 207 milyar liralık artış

BDDK 3 Mart haftasına ilişkin bankacılık verilerini açıkladı. Buna göre söz konusu hafta itibarıyla Kur Korumalı Mevduat (KKM) hesaplarının toplamı 1 trilyon 577 milyar 190 milyon liraya ulaşarak yeni zirvesini gördü.

KKM'de 1 haftada 25 milyar 365 milyon liralık artış yaşanırken, son veriyle beraber 8 hafta üst üste yükseliş kaydedilmiş oldu. Söz konusu 8 haftada KKM hesaplarındaki artış 207 milyar 181 milyon lira oldu.

KKM hesapları 6 Ocak haftasında 1 trilyon 370 milyar 9 milyon liraya kadar düşmüştü. Bu haftadan sonra ise rüzgar tersinde döndü.

OCAK SONUNDAN İTİBAREN HIZLANDI

Özellikle 27 Ocak haftasından sonra ise KKM'deki yükseliş hızlandı. Bunda atılan adımlar etkili oldu. Söz konusu haftada Merkez Bankası , bankalara taraf olduğu Kur Korumalı Mevduat hesaplarında faiz üst sınırını kaldırdı. KKM'de eğer kurdaki yükseliş faiz getirisinden yüksekse aradaki fark tasarruf sahibine ödeniyor. Bu hesaplamada baz alınacak kur seviyesini Merkez Bankası günlük olarak açıklıyor. Eğer kurdaki yükseliş faiz oranının altındaysa normal mevduat faizi ödeniyor. Mevduatta faiz limitinin kaldırılmasıyla kurdaki yatay seyrin azalttığı KKM'nin cazibesinin yeniden yükseltilmesi hedeflendi.

KKM hesaplarını açabilmek için son tarih daha önceden 31 Aralık 2022 olarak belirlenmişti. Ancak aralık ayında alınan kararla bu tarih 31 Aralık 2023'e uzatıldı.

Bu arada BDDK verilerine göre sektörün kredi hacmi 3 Mart haftasında 86 milyar 752 milyon lira arttı. Söz konusu dönemde toplam kredi hacmi 8 trilyon 1 milyar 643 milyon liradan 8 trilyon 88 milyar 395 milyon liraya çıktı.

Toplam mevduat ise geçen hafta 94 milyar 564 milyon lira yükselerek 9 trilyon 530 milyar 761 milyon liraya çıktı.

TÜKETİCİ KREDİLERİ 1.2 TRİLYON LİRAYI AŞTI

Verilere göre, tüketici kredileri tutarı, 3 Mart haftasında 17 milyar 414 milyon liralık artışla 1 trilyon 202 milyar 849 milyon liraya çıktı. Bu kredilerin 369 milyar 888 milyon lirası konut, 57 milyar 658 milyon lirası taşıt ve 775 milyar 303 milyon lirası ihtiyaç kredilerinden oluştu.

Söz konusu dönemde taksitli ticari kredilerin tutarı 4 milyar 314 milyon lira artarak 989 milyar 156 milyon liraya çıktı. Bankaların bireysel kredi kartı alacakları da yüzde 2,1 artışla 514 milyar 44 milyon lira oldu. Bireysel kredi kartı alacaklarının 260 milyar 114 milyon lirası taksitli, 253 milyar 930 milyon lirası taksitsiz oldu.

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