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        Haberler Ekonomi Emlak KKTC, Türk vatandaşlarının konut alma hakkını artırdı - Emlak Haberleri

        KKTC, Türk vatandaşlarının konut alma hakkını artırdı

        Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Hükümeti "Yasa Gücünde Kararname" çıkararak Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının konut alma haklarını artırdı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.05.2025 - 16:37 Güncelleme: 19.05.2025 - 16:37
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        KKTC, Türk vatandaşlarının konut alma hakkını artırdı
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        Resmi Gazete'de yayımlanan kararnameye göre, daha önce KKTC'den 3 daire veya 1 müstakil ev/villa alma hakkı bulunan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının bu hakları, 6 daireye ve 3 müstakil ev/villaya yükseltildi.

        KKTC'nin çıkardığı "Yasa Gücünde Kararname" ile diğer yabancıların da konut alma haklarında düzenleme yapıldı.

        Daha önce KKTC'den 1 daire veya 1 müstakil ev/villa alabilen Türkiye dışındaki yabancı ülkelerin vatandaşlarının bu hakkı, 3 daire veya 2 müstakil ev/villaya çıkarıldı.

        Alınan yeni kararlar Resmi Gazete'de yayımlanarak 16 Mayıs itibarıyla yürürlüğe girdi.

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