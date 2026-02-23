Canlı
        Haberler Kültür-Sanat Klasik müziğin Parlayan Yıldızları İş Sanat'ta

        Klasik müziğin Parlayan Yıldızları İş Sanat'ta

        İş Sanat'ın Parlayan Yıldızlar konserlerinde 16 Şubat akşamı Tolga Bilget (piyano) sahne aldı

        Giriş: 23.02.2026 - 10:49
        Klasik müziğin Parlayan Yıldızları İş Sanat'ta

        İş Sanat'ın genç müzisyenleri müzikseverlerle tanıştırdığı Parlayan Yıldızlar konserleri sürüyor. Bu kapsamda 16 Şubat Pazartesi akşamı İş Kuleleri Salonunda Tolga Bilget (piyano) sahnede yer aldı.

        Tolga Bilget'in repertuvarında Franz Liszt, Frédéric Chopin ve Johann Sebastian Bach'ın eserleri yer aldı.

        TOLGA BİLGET, piyano

        2011 yılında İstanbul'da doğan Tolga Bilget, müzik eğitimine 2018 yılında İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'nda başladı.

        2019 yılında Pera Uluslararası Piyano Yarışması’nda ve 2024 yılında Iaşi Piyano Yarışması’nda kendi yaş kategorisinde ikincilik ödülüne, 2025 yılında VI. Uluslararası Adana Rhapsody Piyano Yarışması’nda yine kendi kategorisinde birincilik ödülüne, 2025 yılında düzenlenen Bach au Jazz Piyano Yarışması’nda ise ikincilik ve “En İyi Etüt Yorumcusu” ödüllerine layık görüldü. Aynı yıl, İtalya’nın Spoleto kentinde düzenlenen Strumenti & Musica Festival Uluslararası Piyano Yarışması’nda 14-16 yaş D kategorisinde birincilik ödülünün sahibi oldu.

        Genç piyanist, 2020 yılından bu yana Eser Bilgeman ile piyano eğitimini sürdürüyor.

