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Koç Holding’in Japon Mitsui Grubu ve Koç Üniversitesi ortaklığında faaliyet gösteren yüksek teknoloji yatırım şirketi İnventram, portföyüne iki yeni şirket daha ekledi. İnventram, Koç Holding ile birlikte perakende sektöründe faaliyet gösteren üretici firmalara resimlerden otomatik ürün tanıma teknolojisi ile hizmeti veren Vispera ve mikro-fiber polimer bazlı kuru yapışkan teknolojisinin ilk ticari üreticisi olan nanoGriptech şirketlerine yatırım yaptı.

Gelişimlerini uzun süredir takip ettikleri bu iki şirketin gelecek potansiyellerini gördüklerini belirten İnventram Genel Müdürü Cem Soysal, “Yatırım yaptığımız şirketlerden biri olan Vispera, başarısını şu an global pazarlarda sürdüren ve tüm coğrafyalarda perakende şirketlerine ulaşmak isteyen bir şirket. Geliştirdikleri teknoloji şu an dünya perakende sektöründe önemli paya sahip şirketler tarafından kullanılıyor” dedi.

Soysal, “nanoGriptech’in ise patentle korunan ve özel bir yöntemle geliştirilen kuru yapıştırma tekniği ile ürettiği ürünler, hem üreticilere hem de son tüketiciye inovatif çözümler sunuyor. ABD’de faaliyet gösteren ve şu an geliştirdiği teknolojiler ile alanında tek olan nanoGriptech, insanların günlük hayatlarını kolaylaştıracak ürünlerden uzay çalışmalarında kullanılabilecek ürünlere kadar farklı seçeneklerle öne çıkacak” diye konuştu.

PERAKENDE İÇİN GÖRÜNTÜ TANIMA TEKNOLOJİLERİ GELİŞTİRİYOR

Perakende şirketleri için görüntü tanıma odaklı teknolojiler geliştiren Vispera, üretici firmaların perakende satış noktalarındaki ürünlerinin görünürlüklerini, raf paylarını, stok durumlarını ve yerleşimlerini takip ve kontrol etmelerini sağlıyor.

Vispera’nın kurucu ortağı ve CEO’su Prof. Dr. Aytül Erçil, bu yatırıma ilişkin olarak; “Kendi geliştirdiğimiz görüntü tanıma ve veri analitiği teknolojisini, dünyanın bütün perakende mağaza ve üretici markalarına çözüm olarak sunmak amacıyla çıktığımız bu yolda önümüzdeki dönemde bu yatırımın desteğiyle birlikte Türkiye'nin global ölçekli lider yapay zeka firması olma hedefimize doğru daha güçlü adımlarla ilerleyeceğiz” dedi.

GEKO KERTENKELELERİNDEN ESİNLENEN YAPIŞTIRICI TEKNOLOJİSİ

Merkezi ABD’de bulunan nanoGriptech’in sunduğu ve tüm yüzeylerde güçlü tutunma etkisi sağlayan kuru yapıştırıcı teknolojisi Setex, geko kertenkelelerinin ayağındaki tutundurucu tüylerden esinlenerek geliştirilmiş.

Setex markalı 3 farklı ürün ile 3 milyar dolarlık pazara çözüm sunan nanoGriptech’in kurucusu Prof. Dr. Metin Sitti, aldıkları yeni yatırıma ilişkin olarak, “İnventram ve Koç Holding’in önderliğini yaptığı A Serisi yatırımı sayesinde nanoGriptech, ürünlerini birçok yeni sektörde piyasaya sürebilecek ve üretim hacmini daha da artırabilecek. Bilimsel bir araştırmamın laboratuvardan çıkıp günlük hayatımızda radikal yenilikler yaratacak Setex adında yeni bir ürüne dönüşmesi benim için çok mutluluk ve heyecan verici” dedi.

Nesnelerin interneti ve sensörler, robotik teknolojileri, medikal teknolojiler, nanoteknoloji, yapay zekâ, büyük veri ve bulut sistemleri, otomotiv teknolojileri, elektronik ve dayanıklı tüketim, savunma sanayi teknolojileri dâhil olmak üzere yüksek teknoloji ile inovasyonun yer aldığı birçok alanda yatırım yapan İnventram’ın şu ana kadar 5’i ABD’de olmak üzere toplam 9 yüksek teknoloji şirketine yatırımı, 43 ayrı teknolojiye ait yüzlerce patent yatırımı ve 51 iş ortaklığı bulunuyor.

BİRİ TÜRKİYE, DİĞERİ ABD'DEN

İnventram’ın Koç Holding ile birlikte yatırım yaptığı Vispera ise Prof. Dr. Aytül Erçil ve Dr. Ceyhun Burak Akgül tarafından 2014 yılında yüzde 100 Türk sermayesi ile kuruldu. Firma, geliştirdiği Vispera Görüntü Tanıma Servisi sayesinde mağazada çekilen raf fotoğraflarından hareketle, raftaki ürünleri pozisyonları ve adetleriyle birlikte tanıyor. Bu sayede raftaki ürün bulunurluğu, önyüz sayısı, rakiplere göre raf payı ve planogram uyumunu kontrol ederek, detaylı ve aksiyona dönüştürülebilir raporlar üretiyor.

Prof. Dr. Metin Sitti'nin ABD’de Carnegie Mellon Üniversitesi'nde profesörlük yaparken 2012 yılında kurduğu nanoGriptech, mikro-fiber polimer bazlı kuru yapıştırıcılar ve yüzeyler için ürün uygulamaları sunan kuru yapışkan teknolojisinin (Setex) ilk ticari üreticisi konumunda. Geko kertenkelelerinden ilham alan Setex teknolojisi, her biri mikron cinsinden ölçülen bir çapa sahip mantar şekilli uçları olan bir dizi fibril yapı meydana getirmek için bir yüzey oluşturup, ıslak kimyasal yapışma yerine kuru moleküller arası kuvvetler kullanarak her yüzeye yapışma özelliği sunuyor.

Verilen bilgiye göre nanoGriptech şu ana kadar Ulusal Bilim Vakfı, NASA, ABD Savunma Bakanlığı, Innovation Works, Idea Foundry, Thiel Foundation ve PA NanoMaterials Ticarileştirme Merkezi de dahil olmak üzere ABD'deki birçok kurumdan araştırma ödülü ve finansman aldı.