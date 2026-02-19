Canlı
        Koç Holding, S&P Global'in sürdürülebilirlik yıllığında

        Koç Holding, S&P Global'in sürdürülebilirlik yıllığında

        Koç Holding, S&P Global tarafından gerçekleştirilen Kurumsal Sürdürülebilirlik Değerlendirmesi sonuçlarına göre "Endüstriyel Holdingler" kategorisinde ilk yüzde 8'lik dilime girerek 2026 Sürdürülebilirlik Yıllığı'na dahil edildi. Holding, Endüstriyel Holdingler kategorisinde Yıllık'a giren tek Türk şirket oldu

        Giriş: 19.02.2026 - 14:23 Güncelleme: 19.02.2026 - 14:23
        Koç Holding, S&P Global'in sürdürülebilirlik yıllığında
        Koç Holding, küresel ölçekte 9.200 şirketin değerlendirildiği S&P Global 2026 Sürdürülebilirlik Yıllığı’nda “Endüstriyel Holdingler” kategorisinde en yüksek yüzde 8’lik dilime girerek bu kategoride yer alan tek Türk şirket oldu. Sürdürülebilirlik performansında sektörlerinde öne çıkan şirketlerin dahil edildiği Yıllık’ta; Koç Topluluğu şirketlerinden Arçelik, Ford Otosan ve Tüpraş da kendi kategorilerinde üst sıralarda yer alarak listede yer aldı.

        Holdingden yapılan açıklamaya göre Koç Topluluğu, 2050 karbon nötr hedefi doğrultusunda; enerji verimliliği, yenilenebilir enerji yatırımları ve dijital dönüşüm projelerini eş zamanlı olarak hayata geçiriyor. 2016 yılında başlatılan Yapay Zekâ Dönüşüm Programı kapsamında devreye alınan 2.500’ü aşkın proje; operasyonel verimlilik, karbon azaltımı ve veri temelli karar alma süreçlerini güçlendiriyor. İleri dijitalleşme, otomasyon ve veri odaklı üretim uygulamalarıyla küresel ölçekte öncü kabul edilen tesislerin dahil edildiği Dünya Ekonomik Forumu’nun Global Lighthouse Network ağında Koç Topluluğu’ndan 6 tesis yer alıyor. Ayrıca iklim teknolojileri alanında başlatılan Hızlandırma Programı ile özellikle su teknolojileri başta olmak üzere yenilikçi çözümler geliştiren girişimlere yatırım ve uygulama fırsatlarına erişim desteği sağlanıyor.

        S&P Global’in Kurumsal Sürdürülebilirlik Değerlendirmesi; iklim stratejileri, su ve kaynak verimliliği, sorumlu tedarik zinciri uygulamaları, insan hakları, kurumsal yönetim ve risk yönetimi dahil olmak üzere 100’ün üzerinde kriteri kapsayan kapsamlı bir metodolojiye dayanıyor. Yıllık’ta yer alabilmek için şirketlerin kendi sektörlerinde en üst sıralarda konumlanması gerekiyor.

