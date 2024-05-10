Koç Metalurji halka arz sonuçları açıklandı mı? Koç Metalurji kaç lot verir?
Koç Metalurji A.Ş. 9-10 Mayıs tarihleri arasında 20,50 TL hisse fiyatıyla halka arz edildi. Talep toplama işlemlerinin tamamlanmasının ardından, Koç Metalurji halka arz sonuçlarının açıklanacağı tarih gündemi meşgul etmeye başladı. Halka arz sonuçlarının açıklanmasıyla, Koç Metalurji kişi başına düşen lot miktarı ve hissenin borsada işlem göreceği tarih netlik kazanacak. İşte Koç Metalurji halka arz sonuçlarının açıklanacağı tarih...
Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından geçtiğimiz hafta onay alan Koç Metalurji belirlenen takvim doğrultusunda talep topladı. Halka arz büyüklüğü 2,5 milyar TL olarak açıklanan Koç Metalurji halka arz kapsamında 125 milyon lot dağıtımında bulunacak. Peki, "Koç Metalurji halka arz sonuçları ne zaman açıklanacak? Koç Metalurji kaç lot verir, ne zaman borsada işlem görecek?" İşte Koç Metalurji halka arz sonuçları ve kişi başına düşen lot miktarı...
KOÇ METALURJİ HALKA ARZ NE ZAMAN?
Koç Metalurji, 9-10 Mayıs tarihlerinde talep topladı.
KOÇ METALURJİ HİSSE FİYATI NE KADAR?
Koç Metalurji hisse fiyatı 20,50 TL olarak belirlendi.
KOÇ METALURJİ LOT DAĞITIMI NASIL OLACAK?
2.1 Milyon katılım - 42 Lot (861 TL)
2.5 Milyon katılım - 35 Lot (717 TL)
2.9 Milyon katılım - 31 Lot (635 TL)
3.3 Milyon katılım - 27 Lot (553 TL)
3.7 Milyon katılım - 24 Lot (492 TL)
4.1 Milyon katılım - 22 Lot (451 TL)
4.5 Milyon katılım - 20 Lot (410 TL)
4.9 Milyon katılım - 18 Lot (369 TL)
KOÇ METALURJİ HALKA ARZ KATILIM ENDEKSİNE UYGUN MU?
Koç Metalurji halka arzı katılım endeksine uygun olarak yapılacak.
KOÇ METALURJİ HALKA ARZ SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Koç Metalurji halka arz sonuçları henüz açıklanmadı. Halka arz sonuçlarının açıklanmasının ardından kişi başına düşen lot miktarı ve konuya ilişkin tüm detaylara haberimiz üzerinden ulaşabilirsiniz.