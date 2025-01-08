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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Koç'tan Mourinho ve transfer açıklaması! - Fenerbahçe Haberleri

        Koç'tan Mourinho ve transfer açıklaması!

        Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, düzenlenen basın toplantısında teknik direktör Jose Mourinho ve transfer gündemi hakkında açıklamalarda bulundu. Koç, Portekizli teknik adam için, "Ömrümüz yeterse hocayla devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.01.2025 - 19:12 Güncelleme: 08.01.2025 - 19:12
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        Koç'tan Mourinho ve transfer açıklaması!
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        Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, teknik direktör Jose Mourinho ve takımın transfer gündemine dair konuştu.

        İşte Ali Koç'un açıklamaları:

        "HOCAMIZ BİZE SUNUM YAPTI"

        "Hocamız dün geldi, bize bir sunum yaptı, yönetim kurulu üyelerine. Normalde 2-3 yöneticiyle muhatap, hepimizin kendi alanlarında sorumlulukları var. Taraftarımızı anlıyorum. Taraftarımızın serzenişlerini hocamıza aktardım. Hocamızın da kendine ait bir felsefesi var. Aykut Kocaman'a çok defansif oynatıyor deniyordu, en çok golü atan takım oluyorduk. İlk yarıda maçı koparma, rakibe göz açtırmama noktasında taraftarımızın beklediği noktaya gelemedik ama istikrar yakalamalıyız. Biz olalım olmayalım, bu hoca ikinci sene devam etmeli. Yaptığımız bir hata da iletişim konusunda. Biz yan yollara sapmayı bilmiyoruz."

        "ÖMRÜMÜZ YETERSE HOCAYLA DEVAM EDECEĞİZ"

        "Şampiyon olamazsan dedin, biz inandığımız yolda devam edeceğiz. Hoca nezdinde, ömrümüz yeterse hocayla devam edeceğiz. Ben olduğum müddetçe hoca burada diyen başkanın ömrü çok olmamıştır. Bu istikrar konusu çok önemli. Getirdiğimiz adamın kaliteleri var. Bizim ülke kimleri çerçöp yaptı, dünyada hala çok iyi olan hocalar. Nurlar içinde olsun Aragones'e neler yaptık."

        TRANSFER AÇIKLAMASI

        "2 stoper, 1 sol bek olmazsa olmaz ihtiyacımız var. Ondan sonra kafamızda başka noktalar var. O da elimizdeki oyuncuların çıkmasıyla paralel. 6-7 senedir gördünüz ki, onu alacağız, bunu yapacağız demedik. Yapsak bedeli var mı? Bizle anılan 10 oyuncunun 7-8'iyle alakamız yok. Biz hocamıza inanıyoruz, fark artsa da inanıyoruz. Devre arasında eksiklerimizi tamamlayacağız."

        "Bazı transferlerimiz maliyetli gelebilir size. Bize bu cesareti veren de burada gördüğünüz yönetim kurulu. Finansal açıdan güçlü bir yönetim kurduk. Gelirimize sapma olursa karşılayacağız taahhüdü verdiler."

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