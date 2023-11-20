Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Vefat
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Kocaeli'de bugün okullar tatil mi? 20 Kasım 2023 Pazartesi Valilik'ten bugün Kocaeli okullarda kar tatili açıklaması geldi mi?

        Kocaeli'de bugün okullar tatil mi? 20 Kasım 2023 bugün Kocaeli'de kar tatili olacak mı?

        Olumsuz hava koşulları tüm Türkiye'yi etkisi altına aldı. Kocaeli'de fırtına ve sağanak yağış devam ederken sabah saatlerinde de mevsimin ilk karı düştü. Yaşanan bu gelişmelerin ardından gözler "Bugün Kocaeli'de okullar tatil mi?" sorusunun İzmit Valiliği'nden gelecek yanıtına çevrildi. İşte, 20 Kasım 2023 Pazartesi günü İzmit'te kar tatili olup olmayacağına ilişkin detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.11.2023 - 07:36 Güncelleme: 20.11.2023 - 07:36
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan hava durumu raporuna göre pek çok ilde kar yağışı etkili olmaya başladı. Ara tatilin son gününde öğrenciler bugün açılacak okullar için hazırlıklarını yapmaya başlamışken olumsuz hava koşulları beraberinde kar tatili beklentisini getirdi. Peki, Kocaeli'de bugün okullar tatil mi? İşte, konuya ilişkin ayrıntılar...

        2

        KOCAELİ'DE FIRTINA VE SAĞANAK ETKİLİ OLUYOR

        Kocaeli'nin Dilovası ilçesindeki yüksek kesimler kar yağışının etkisiyle beyaza büründü.

        Fırtına ve soğuk havanın etkili olduğu Kocaeli'de, dün akşam saatlerinde Kartepe'ye mevsimin ilk karı yağdı. Kış turizmi ile ünlü Kartepe kar ile şenlenirken, kentin yüksek kesimlerine de kar yağışı etkili oldu. Hava sıcaklığının 6 derece ölçüldüğü Dilovası'nda sabah saatlerinden itibaren lapa lapa kar yağışı başladı.

        Kocaelide, dün başlayan fırtına ve şiddetli yağış etkili olmaya devam ediyor. Olumsuz hava şartları nedeniyle İzmit Körfezinde vapur seferleri iptal edildi. Hereke Vapur İskelesindeki yolcu aktarmasında kullanılan 400 metrekarelik yüzer iskele de yaklaşık 50 metre açığa sürüklendi.

        3

        20 KASIM PAZARTESİ KOCAELİ'DE OKULLAR TATİL Mİ?

        20 Kasım Pazartesi günü Kocaeli'de kar tatiline ilişkin henüz bir valilik açıklaması bulunmuyor. Konuya ilişkin son dakika açıklaması geldiğinden haberimizde yer alacak.

        Haberi Hazırlayan: Aslıhan Bayram
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Sağanak ve kar alarmı!
        Sağanak ve kar alarmı!
        Gözler vergi diliminde
        Gözler vergi diliminde
        Bazı il ve ilçelerde eğitime 'olumsuz hava' engeli
        Bazı il ve ilçelerde eğitime 'olumsuz hava' engeli
        Zonguldak'ta iletişimin kesildiği gemi battı: 12 denizci kayıp
        Zonguldak'ta iletişimin kesildiği gemi battı: 12 denizci kayıp
        VW'den elektrikli modeller için yüzde 10 ÖTV hedefi
        VW'den elektrikli modeller için yüzde 10 ÖTV hedefi
        "Cenazesine özellikle katılmadım"
        "Cenazesine özellikle katılmadım"
        "Kaya tuzu" cinayeti!
        "Kaya tuzu" cinayeti!
        Son yolculuğuna uğurlandı
        Son yolculuğuna uğurlandı
        Anne ve kızı asansörde ölü bulundu
        Anne ve kızı asansörde ölü bulundu
        Çöp ev kabusundan çıkan çocuğun ismi değiştirilecek!
        Çöp ev kabusundan çıkan çocuğun ismi değiştirilecek!
        Eski eşinin elektronik kelepçesi çıkınca yardım istedi!
        Eski eşinin elektronik kelepçesi çıkınca yardım istedi!
        "Hiç böylesini görmedim"
        "Hiç böylesini görmedim"
        Diyarbakır ve Batman'da fırtına ve sağanak: 2 ölü, 50 yaralı
        Diyarbakır ve Batman'da fırtına ve sağanak: 2 ölü, 50 yaralı
        Alman basını yasta!
        Alman basını yasta!
        Selde 6 kişinin öldüğü tesisin sahibi: Yıkım kararını bilmiyordum
        Selde 6 kişinin öldüğü tesisin sahibi: Yıkım kararını bilmiyordum
        Aboubakar için flaş iddia: Brezilya devi peşinde
        Aboubakar için flaş iddia: Brezilya devi peşinde
        "Cesaret ister"
        "Cesaret ister"
        Montella yönetiminde kayıpsız!
        Montella yönetiminde kayıpsız!
        Ogün Samast hakkında yeni iddianame hazırlandı
        Ogün Samast hakkında yeni iddianame hazırlandı