Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan hava durumu raporuna göre pek çok ilde kar yağışı etkili olmaya başladı. Ara tatilin son gününde öğrenciler bugün açılacak okullar için hazırlıklarını yapmaya başlamışken olumsuz hava koşulları beraberinde kar tatili beklentisini getirdi. Peki, Kocaeli'de bugün okullar tatil mi? İşte, konuya ilişkin ayrıntılar...

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KOCAELİ'DE FIRTINA VE SAĞANAK ETKİLİ OLUYOR

Kocaeli'nin Dilovası ilçesindeki yüksek kesimler kar yağışının etkisiyle beyaza büründü.

Fırtına ve soğuk havanın etkili olduğu Kocaeli'de, dün akşam saatlerinde Kartepe'ye mevsimin ilk karı yağdı. Kış turizmi ile ünlü Kartepe kar ile şenlenirken, kentin yüksek kesimlerine de kar yağışı etkili oldu. Hava sıcaklığının 6 derece ölçüldüğü Dilovası'nda sabah saatlerinden itibaren lapa lapa kar yağışı başladı.

Kocaelide, dün başlayan fırtına ve şiddetli yağış etkili olmaya devam ediyor. Olumsuz hava şartları nedeniyle İzmit Körfezinde vapur seferleri iptal edildi. Hereke Vapur İskelesindeki yolcu aktarmasında kullanılan 400 metrekarelik yüzer iskele de yaklaşık 50 metre açığa sürüklendi.