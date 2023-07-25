Kocaeli'de gencin parkta ölü bulunmasına ilişkin yakalanan şüpheli tutuklandı
Kocaeli'nin Derince ilçesinde bir gencin parkta ölü bulunmasına ilişkin gözaltına alınan şüpheli tutuklandı
Giriş: 25.07.2023 - 19:32
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, polis ekipleri Yenikent Mahallesi Mimar Sinan Parkı'nda 22 Temmuz'da Kaptan K'nin (26) ölü bulunmasına ilişkin çalışma başlattı.
Ekiplerce düzenlenen operasyon sonucu 1 şüpheli yakalandı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli M.E, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.