Kocaeli'deki tefecilik ve sahtecilik operasyonunda: 11 tutuklama

Zayn Sofuoğlu'ndan Kıvanç Tatlıtuğ'a iki tekerlek üstünde gösteri

Kıvanç Tatlıtuğ ile pistte buluşan Zayn Sofuoğlu, yeni paylaştığı videoda iki tekerlek üzerinde yaptığı sürüş gösterisiyle dikkat çekti. Heyecan dolu anları araç içinden takip eden Tatlıtuğ, küçük Zayn'ı alkışlarla tebrik etti