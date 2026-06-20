Kocaeli'deki tefecilik ve sahtecilik operasyonunda: 11 tutuklama
Kocaeli'de "tefecilik" ve "özel belgede sahtecilik" suçunu işleyenlere yönelik operasyonda adliyeye sevk edilen 17 şüpheliden 11'i tutuklandı
Giriş: 20 Haziran 2026 - 06:50 Güncelleme:
Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesindeki İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen "tefecilik" ve "özel belgede sahtecilik" suçlarına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 17 şüphelinin savcılık sorguları tamamlandı.
AA'nın haberine göre; zanlılardan 11'i, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, 5'i hakkında ev hapsi, 1'i hakkında yurt dışı çıkış yasağı şeklinde adli kontrol tedbiri uygulandı.
OPERASYON
16 Haziran'da "tefecilik" ve "özel belgede sahtecilik" suçunu işleyenlere yönelik düzenlenen operasyonda 15 şüpheli yakalanmış, devam eden günlerde 2 şüpheli daha gözaltına alınmıştı.
*Haberin fotoğrafı DHA tarafından servis edilmiştir.
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