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        Haberler Gündem Güvenlik Kocaeli'deki tefecilik ve sahtecilik operasyonunda: 11 tutuklama

        Kocaeli'deki tefecilik ve sahtecilik operasyonunda: 11 tutuklama

        Kocaeli'de "tefecilik" ve "özel belgede sahtecilik" suçunu işleyenlere yönelik operasyonda adliyeye sevk edilen 17 şüpheliden 11'i tutuklandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20 Haziran 2026 - 06:50 Güncelleme:
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        Tefecilik ve sahtecilik operasyonunda: 11 tutuklama

        Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesindeki İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen "tefecilik" ve "özel belgede sahtecilik" suçlarına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 17 şüphelinin savcılık sorguları tamamlandı.

        AA'nın haberine göre; zanlılardan 11'i, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, 5'i hakkında ev hapsi, 1'i hakkında yurt dışı çıkış yasağı şeklinde adli kontrol tedbiri uygulandı.

        OPERASYON

        16 Haziran'da "tefecilik" ve "özel belgede sahtecilik" suçunu işleyenlere yönelik düzenlenen operasyonda 15 şüpheli yakalanmış, devam eden günlerde 2 şüpheli daha gözaltına alınmıştı.

        *Haberin fotoğrafı DHA tarafından servis edilmiştir.

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