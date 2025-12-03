Habertürk
        Kocaelispor'da Serdar Dursun özür diledi! - Kocaelispor Haberleri

        Kocaelispor'da Serdar Dursun özür diledi!

        Fenerbahçe-Galatasaray derbisini tribünden izlediği için tepki çeken ve sosyal medya paylaşımını silen Kocaelisporlu Serdar Dursun, yanlış anlaşıldığını belirterek camiadan özür diledi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 03.12.2025 - 20:22 Güncelleme: 03.12.2025 - 20:22
        Serdar Dursun özür diledi!
        Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanan derbi mücadelesini tribünden takip eden Kocaelisporlu Serdar Dursun, taraftarın tepkisinden sonra sosyal medya hesabından paylaşımlarını sildi. Bugün kupa maçı öncesinde konuyla alakalı açıklama yapan deneyimli futbolcu, Kocaelispor için kanının son damlasına kadar mücadele ettiğini hatırlatarak, "Bizi maça Fenerbahçe Kulübü davet etti. Eski oyuncularını çağırdı. Ben de o yüzden orada, statta bulundum. Evim de yakın. Futbolu çok seven biriyim ve maçlara gider izlerim. Bu da büyük bir derbiydi. Fenerbahçe geçmişim de var. Bence maça gitmemde hiç bir sıkıntı yok. Her insan, her sporcu maçlara gitmeli" diye konuştu.

        "SELÇUK HOCAYA DA YAPTILAR"

        Türkiye'deki futbol iklimine değinen Dursun, "Türkiye'de bir algı var. Bir takımdan transfer oldun mu, eski takımına karşı müsabakalarda 'yatıyorsun' derler. Bu durumu Selçuk hocaya da yaptılar. 'Galatasaray'ın 6 puanı garanti' dediler. Galatasaray'a maç vereceğini düşündüler. Türkiye'de böyle söylemler var. 2026'ya giriyoruz ve bence artık bu zihniyetten vazgeçmemiz gerekiyor. Çünkü biz sporcular onurlu insanlarız" diye konuştu.

        "MİLAT OLSUN VE ARTIK BÖYLE ŞEYLER YAPILMASIN"

        Tecrübeli oyuncu, sözlerine şöyle devam etti:

        "Maç satmak ya da maçta yatmak veya kimin kiminle oynadığı beni ilgilendirmiyor. Ben Kocaelispor'un oyuncusuyum. Elimden geleni de yapıyorum. Bundan önce de Fenerbahçe'ye karşı oynadım. O gün gelince yine oynayacağım. İnsanlar artık saçma sapan yorumlar yapmasın. Bu tüm sporculara yapılıyor. Bu bir milat olsun; ne bir hocaya ne bir futbolcuya böyle şeyler yapılmasın."

        "KEŞKE YAPMASAYDIM"

        Bu konuda yaptığı tek hatanın paylaşım yapmak olduğunu belirterek pişmanlığını vurgulayan Serdar Dursun, "Orada da ekmek yedim. Mesela ben seneye izlemek için Kocaeli maçına gelsem yine bir tepki mi olacak? Başka yerde oynasam da Kocaeli'nin maçını gelip bu statta takip etmeyi isterim. Kötü bir şey mi yapıyorum. Oradaki tek hatam bence story paylaşmak oldu. Paylaşım yapmasaydım daha iyi olurdu. Keşke yapmasaydım. Bana sorun olduğu söylenince paylaşımımı kaldırdım. Tek bir Kocaelispor taraftarını incittiysem kusura bakmasınlar. Benim öyle bir zihniyetim yok" ifadelerini kullandı.

        "KOCAELİSPOR TARAFTARINI KIZDIRMAYA ÇALIŞIYORLAR"

        Kocaelispor taraftarının içinin rahat olmasını isteyen Serdar Dursun, sahada gösterdiği özveriye dikkati çekerek, "Nasıl mücadele ettiğimi görüyorsunuz. Kanımın son damlasına kadar mücadele ediyorum. Kafamda sorun oldu, ayağımda sorun oldu devam ettim. Benim için fark etmiyor. İçleri rahat olsun, düzgün bir kişiliğe sahibiz. Oramız buramız oynamıyor. Diğer sporcuları da rahat bıraksınlar. Herkes maçlara gitsin, müsabakaları takip etsin. Bu artık normalleşsin. Ben Almanya'da büyüdüm. Orada her şey normal. Maça gitmek, oraya buraya gitmek normal. Türkiye'de biliyorsunuz son günlerde iddia olayı da çıktı. Bu olay onun üzerine de geldi. Herkes bu konuya bağlamaya çalışıyor. Kocaelispor taraftarını kızdırmaya çalışıyor. Kocaelispor camiası rahat olsun. Ben her zaman kanımın son damlasına kadar bu kulüp için mücadele ederim" şeklinde konuştu.

