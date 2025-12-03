Kocaelispor'da Serdar Dursun özür diledi!

Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanan derbi mücadelesini tribünden takip eden Kocaelisporlu Serdar Dursun, taraftarın tepkisinden sonra sosyal medya hesabından paylaşımlarını sildi. Bugün kupa maçı öncesinde konuyla alakalı açıklama yapan deneyimli futbolcu, Kocaelispor için kanının son damlasına kadar mücadele ettiğini hatırlatarak, "Bizi maça Fenerbahçe Kulübü davet etti. Eski oyuncularını çağırdı. Ben de o yüzden orada, statta bulundum. Evim de yakın. Futbolu çok seven biriyim ve maçlara gider izlerim. Bu da büyük bir derbiydi. Fenerbahçe geçmişim de var. Bence maça gitmemde hiç bir sıkıntı yok. Her insan, her sporcu maçlara gitmeli" diye konuştu.

"SELÇUK HOCAYA DA YAPTILAR"

Türkiye'deki futbol iklimine değinen Dursun, "Türkiye'de bir algı var. Bir takımdan transfer oldun mu, eski takımına karşı müsabakalarda 'yatıyorsun' derler. Bu durumu Selçuk hocaya da yaptılar. 'Galatasaray'ın 6 puanı garanti' dediler. Galatasaray'a maç vereceğini düşündüler. Türkiye'de böyle söylemler var. 2026'ya giriyoruz ve bence artık bu zihniyetten vazgeçmemiz gerekiyor. Çünkü biz sporcular onurlu insanlarız" diye konuştu.

"MİLAT OLSUN VE ARTIK BÖYLE ŞEYLER YAPILMASIN"

Tecrübeli oyuncu, sözlerine şöyle devam etti:

"Maç satmak ya da maçta yatmak veya kimin kiminle oynadığı beni ilgilendirmiyor. Ben Kocaelispor'un oyuncusuyum. Elimden geleni de yapıyorum. Bundan önce de Fenerbahçe'ye karşı oynadım. O gün gelince yine oynayacağım. İnsanlar artık saçma sapan yorumlar yapmasın. Bu tüm sporculara yapılıyor. Bu bir milat olsun; ne bir hocaya ne bir futbolcuya böyle şeyler yapılmasın."