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        Haberler Spor Transfer Kocaelispor'dan kaleye gençlik aşısı! - Futbol Haberleri

        Kocaelispor'dan kaleye gençlik aşısı!

        Süper Lig ekiplerinden Kocaelispor, 2004 doğumlu milli kaleci Serhat Öztaşdelen'i kadrosuna kattı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.07.2025 - 22:31 Güncelleme: 24.07.2025 - 01:00
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        Kocaelispor'dan kaleye gençlik aşısı!
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        Trendyol Süper Lig ekiplerinden Kocaelispor, Altınordu’nun 2004 doğumlu milli kalecisi Serhat Öztaşdelen ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı.

        Öztaşdelen, Körfez Brunga Tesisleri'nde, kulüp başkanı Recep Durul'un da katılımıyla düzenlenen imza töreninde kendisini yeşil-siyahlı renklere bağlayan sözleşmeyi imzaladı.

        Genç file bekçisi, geçen yıl 20 Yaş Altı Elit Lig'de 3 maçta ay-yıldızlı formayı giydi.

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