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        Haberler Spor Futbol 1. Lig Kocaelispor, Oğulcan Çağlayan ile sözleşme imzaladı - Futbol Haberleri

        Kocaelispor, Oğulcan Çağlayan ile sözleşme imzaladı

        Kocaelispor, 28 yaşındaki futbolcu Oğulcan Çağlayan ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 02.07.2024 - 23:27 Güncelleme: 02.07.2024 - 23:29
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        Oğulcan Çağlayan Kocaelispor'da!
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        Sol kanat ve forvet hattında forma giyen Oğulcan Çağlayan, Trendyol 1. Lig ekibi Kocaelispor'a transfer oldu. Sağlık kontrolünden geçen tecrübeli oyuncu, ardından 1+1 yıllık sözleşmeye imza attı.

        İmza töreninde konuşan Çağlayan, "Burada olmaktan dolayı çok mutluyum. Kocaelispor gibi bir camia için savaşmak beni heyecanlandırıyor, bir an önce taraftarlarımızın karşısına çıkmak için sabırsızlanıyorum. Sezon sonunda hep birlikte o kupayı kaldırmak için çok çalışacağız" dedi.

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