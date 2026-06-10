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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Kocaelispor Kocaelispor’da Gökhan Değirmenci ile yollar ayrıldı

        Kocaelispor’da Gökhan Değirmenci ile yollar ayrıldı

        Trendyol Süper Lig ekiplerinden Kocaelispor, kaptan Gökhan Değirmenci ile yolların ayrıldığını açıkladı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 10 Haziran 2026 - 19:07 Güncelleme:
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        Kocaelispor'da Gökhan Değirmenci ile yollar ayrıldı

        Kocaelispor, sözleşmesi sona eren ve 4 sezon yeşil-siyahlı formayı giyen kaptanı Gökhan Değirmenci’ye sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla veda etti.

        Kocaelispor, takım kaptanı Gökhan Değirmenci için sosyal medya hesabından teşekkür mesajı yayımladı. Yeşil-siyahlı formayı 4 sezon giyen tecrübeli kaleci, Kocaelispor’da kaptanlık görevini de üstlendi.

        Kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Nice maçlar, kupalar, hikayeler. Hepsinden daha önemlisi armaya olan sadakat. Bu şehirde yaşayan her insanın hafızasında daima yer edinecek ve her zaman güzel hatırlanacaksın Gökhan Değirmenci! Kaptanımız Gökhan Değirmenci’ye emekleri için teşekkür eder, devam eden kariyerinde sonsuz başarılar dileriz. Teşekkürler Kaptan" ifadelerine yer verildi.

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