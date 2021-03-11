Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberlerİş-YaşamŞirketler
ABONE OL

KoçSavunma’da üst düzey atama

Koç Bilgi ve Savunma Teknolojileri A.Ş.’de üst düzey bir atama yaşandı. Yapılan açıklamaya göre, şirkette Savunma Teknolojileri Yönetici Direktörlüğü görevine Mehmet Hakan Öktem getirildi. KoçSavunma şirketinin tüm yönetim süreçlerini üstlenen Öktem, kurumun hali hazırda Teknoloji ve Mühendislik Yönetimi Grup Yöneticisi görevini yürütüyordu

KoçSavunma’da üst düzey atama
HABERTURK.COM

Koç Bilgi ve Savunma Teknolojileri A.Ş.’de Savunma Teknolojileri Yönetici Direktörlüğü görevine kurumun hali hazırda Teknoloji ve Mühendislik Yönetimi Grup Yöneticisi görevini yürütmekte olan Mehmet Hakan Öktem getirildi. 1 Mart 2021 tarihi itibarıyla gerçekleşen bu görev değişimiyle Mehmet Hakan Öktem, KoçSavunma şirketinin tüm yönetim süreçlerini üstlenmiş oldu.

Yapılan açıklamaya göre, 2007 tarihinde Koç Bilgi ve Savunma Teknolojilerinde göreve başlayan, yeni bir yapılanma ve vizyon ile 2011 yılından bu yana Savunma Teknolojileri Yönetici Direktörlüğü görevini yürütmekte olan Yaşar Hakan Başaran ise, 1 Mart 2021 tarihi itibarıyla görevine, Koç Bilgi ve Savunma Yönetim Kurulu Başkanına bağlı Danışman olarak devam edecek.

2009 yılından itibaren Koç Bilgi ve Savunma Teknolojileri A.Ş. şirketinde çalışan Mehmet Hakan Öktem, Hacettepe Üniversitesi Elektronik Mühendisliği Lisans ve Yüksek Lisans bölümlerini tamamladı. 1999 yılında kariyerine Roketsan’da Sistem Entegrasyon ve Test Mühendisi olarak başlayan Öktem, 2003-2008 tarihleri arasında Amerika’da Boeing firmasında görev yaptıktan sonra tekrar Türkiye’ye döndü ve 2008-2009 yılları arasında Havelsan’da Grup Lideri olarak çalıştı.

Ardından kariyerine Koç Bilgi ve Savunma Teknolojileri şirketinde devam eden Hakan Öktem, sırasıyla Proje Yöneticisi, Sistem Mühendisliği Kıdemli Uzmanı, Sonar Sistemler Birim Yöneticiliği, Teknoloji ve Mühendislik Grup Yöneticiliği görevlerini yürüttü.

24 SAATGÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Bakan Karaismailoğlu: Ankara-Sivas YHT hattı haziranda hizmete girecek
İŞ-YAŞAM'Haziranda hizmete girecek'
Bakan Pakdemirli: Avrupa'da orman yangınlarında ilk defa İHA kullanan ülke olduk
İŞ-YAŞAM'Oduna dayalı ürünlerde cari fazla verildi'
Rekabet Kurulu, lojistik firmalarına ceza yağdırdı
İŞ-YAŞAMLojistik firmalarına Rekabet cezası
Sanayide çalışan kişi başına üretim arttı
İŞ-YAŞAMSanayide çalışan kişi başına üretim arttı
Osmangazi'ye 1.5-1.6 milyar TL 'Garanti' ödemesi
İŞ-YAŞAMOsmangazi'ye milyarlık 'Garanti' ödemesi
Yaş meyve sebze ihracatı şubat ayında yüzde 23 arttı
İŞ-YAŞAMİhracatın yüzde 43'ü Akdeniz'den
Ocak ayına ilişkin kümes hayvancılığı üretimi verileri açıklandı
İŞ-YAŞAMTavuk yumurtası üretimi ocakta azaldı
Ocak ayına ilişkin süt ve süt ürünleri üretimi verileri açıklandı
İŞ-YAŞAMToplanan inek sütü miktarı ocakta arttı
Üretici ve dağıtıcı ürün güvenliğinden sorumlu olacak - haberler
İŞ-YAŞAMÜrün güvenliği yönetmeliği yayımlandı
Son dakika: Warren Buffett'ın serveti 100 milyar doları aştı - Haberler
İŞ-YAŞAM100 milyar dolar kulübüne katıldı