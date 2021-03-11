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Koç Bilgi ve Savunma Teknolojileri A.Ş.’de Savunma Teknolojileri Yönetici Direktörlüğü görevine kurumun hali hazırda Teknoloji ve Mühendislik Yönetimi Grup Yöneticisi görevini yürütmekte olan Mehmet Hakan Öktem getirildi. 1 Mart 2021 tarihi itibarıyla gerçekleşen bu görev değişimiyle Mehmet Hakan Öktem, KoçSavunma şirketinin tüm yönetim süreçlerini üstlenmiş oldu.

Yapılan açıklamaya göre, 2007 tarihinde Koç Bilgi ve Savunma Teknolojilerinde göreve başlayan, yeni bir yapılanma ve vizyon ile 2011 yılından bu yana Savunma Teknolojileri Yönetici Direktörlüğü görevini yürütmekte olan Yaşar Hakan Başaran ise, 1 Mart 2021 tarihi itibarıyla görevine, Koç Bilgi ve Savunma Yönetim Kurulu Başkanına bağlı Danışman olarak devam edecek.

2009 yılından itibaren Koç Bilgi ve Savunma Teknolojileri A.Ş. şirketinde çalışan Mehmet Hakan Öktem, Hacettepe Üniversitesi Elektronik Mühendisliği Lisans ve Yüksek Lisans bölümlerini tamamladı. 1999 yılında kariyerine Roketsan’da Sistem Entegrasyon ve Test Mühendisi olarak başlayan Öktem, 2003-2008 tarihleri arasında Amerika’da Boeing firmasında görev yaptıktan sonra tekrar Türkiye’ye döndü ve 2008-2009 yılları arasında Havelsan’da Grup Lideri olarak çalıştı.

Ardından kariyerine Koç Bilgi ve Savunma Teknolojileri şirketinde devam eden Hakan Öktem, sırasıyla Proje Yöneticisi, Sistem Mühendisliği Kıdemli Uzmanı, Sonar Sistemler Birim Yöneticiliği, Teknoloji ve Mühendislik Grup Yöneticiliği görevlerini yürüttü.