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Kolay yüz maskesi tarifleri, nasıl yapılır?

Günlük hayatın stresi, çevre koşulları ve yaşlanma, cildi olumsuz etkileyen başlıca etkenler arasında yer alıyor. Cilt maskeleri ise bu etkileri en aza indiren ve sağlıklı bir cildin kapılarını aralayan yöntem olarak kullanılıyor. Siz de kolay ve hızlı bir şekilde maske hazırlayarak, bu süreci tatbik edebilirsiniz. Peki kolay ve pratik yüz maskesi nasıl yapılır? İşte tarifler...

Kolay yüz maskesi tarifleri

Yüz maskeleri cildin canlanması, gözeneklerin kapanması, gerginleşmesi, parlaması, ölü deriden arınması ve gerginleşmesi için gerekli olan bir cilt bakımı uygulamasıdır. Bunun için kolay ve hızlı bir şekilde hazırlayarak tatbik edebileceğiniz maskeleri sizler için öneriyoruz. Deneyerek ne kadar etkili olduğunu görebilirsiniz.

Domates: Domatesi ortadan bölerek yüzünüze dairesel olarak masaj yapıp yedirin ve kuruması için 10 dakika bekletin ve sonrasında yüzünüzü yıkayın. Domates asit içerdiği için sivilce ya da çizik olması açısından yakabilir; dikkatli olun.

Karpuz: Bir dilim karpuzu ezerek kıvama getirin ve yüzünüze uygulayın. İyice kuruduktan sonra 5 dakika bekleyin ve soğuk suyla yıkayın. Yüzünüz gerginleşecektir.

Elma: Bir adet elmayı rendeleyerek püre yapın, içerisine bir tatlı kaşığı bal ekleyerek karıştırın. Yüzünüze uygulayın ve 15 dakika bekleterek soğuk suyla yıkayın. Özellikle sivilceler için oldukça kurutucu etki yapmaktadır.

Diş Macunu: Diş macununu az suyla karıştırın ve yüzünüzde oluşan lekelerin üzerine uygulayın. 5 dakika sonra soğuk su ile yıkayın.

Sirke: İki bardak suya bir yemek kaşığı sirke koyun ve tonik niyetine cilde uygulayın. Yüzü temizler ve canlandırır.

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