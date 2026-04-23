        Kolombiya IMF'ye olan borcunu kapattı

        Kolombiya IMF'ye olan tüm borcunu ödedi

        Kolombiya'da Cumhurbaşkanı Gustavo Petro hükümetinin, Uluslararası Para Fonu'na (IMF) önceki yönetimlerden kalan borcun tamamını ödediği bildirildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23 Nisan 2026 - 02:55 Güncelleme:
        Kolombiya IMF'ye olan borcunu kapattı
        Başkent Bogota'da düzenlenen para politikası forumunda konuşan Maliye Bakanı German Avila, ülkenin IMF'ye olan borcunun tamamının ödendiğini ve kurumla yeni bir taahhüde girme planlarının olmadığını belirtti.

        Avila, IMF'ye yaklaşık 5,3 milyar dolarlık esnek kredi hattından kaynaklanan borcun ödendiğini aktararak, "Kolombiya hükümeti, IMF'ye borcunun tamamını ödedi. Şu an IMF'ye hiçbir borcumuz bulunmamaktadır." ifadesini kullandı.

        AA'nın haberine göre; yakın zamanda IMF heyetinin ülkeye yaptığı ziyareti hatırlatan Avila​​​​​​​, şunları kaydetti:

        "Görüşmeleri farklı şartlarda, farklı bir dille ve farklı biçimlerde gerçekleştirebildik. Görüşme, Maliye Bakanı'nın IMF heyetine artık kendilerine bir borcumuz olmadığını ve gelecekte de bu kuruluşa borçlanma gibi bir beklentimiz bulunmadığını bildirmesiyle başladı. Bu gelişme, ilişki ve görüşme kurallarını anında ve tamamen farklı bir zemine oturttu. Bu tür görüşmelerde normalde sunulan standart el kitabı (reçeteler), Kolombiya vakasında geçerliliğini yitirdi."

        KOLOMBİYA-IMF İLİŞKİSİ

        Kolombiya, IMF ile ilişkisini uzun süredir "Esnek Kredi Hattı" üzerinden yürütüyordu. Bu sistem, ekonomik temelleri güçlü ülkelere kriz dönemlerinde likidite desteği sağlamak amacıyla kullanılıyor.

        Ulusal basına göre, Kolombiya, IMF'nin bu esnek kredi imkanını 2009 yılından beri kullanıyor.

        Bir önceki Cumhurbaşkanı Ivan Duque döneminde (2018-2022), Kovid-19 pandemisinin başlamasıyla hükümet, artan kamu harcamalarını finanse etmek ve sağlık krizini yönetmek amacıyla IMF'den 5 milyar doların üzerinde nakit çekimi yapmıştı.

        Bu, Kolombiya tarihinde söz konusu kredi hattının doğrudan nakit olarak ilk büyük kullanımı olmuştu.

        Son ödemeyle Kolombiya'nın IMF'ye hiçbir borcu kalmadı.

        Doğum izni ve 15 yaş altı sosyal medya yasağı yasalaştı
        Barrack: S-400 sorunu birkaç ay içinde çözülebilir
        G.Saray'a kupa şoku!
        Beyaz Saray: İran uranyumu teslim etmeli
        Günay Güvenç gözyaşlarını tutamadı!
        İran'dan Hürmüz Boğazı'na dair açıklama
        HSK'dan "Sıfır Gecikmeli Yargı" adımı
        "ABD'nin kilit füze stokları önemli ölçüde tükendi"
        Almanya'dan yeni askeri strateji
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Rutte ile bir araya geldi
        TCMB faiz kararını açıkladı
        "Enflasyonla mücadelede duralım' yaklaşımı miyopik"
        Yaşlı kadının katili yakalandı! 18 yıl sonra tek bir DNA iziyle çözüldü!
        Galatasaray'a Zaniolo piyangosu!
        Beşiktaş'tan Grimaldo bombası!
        FT: İran bağlantılı tankerler, ABD ablukasını aştı
        Dedikodular doğru çıktı: Açıklama geldi
        Koç Topluluğu 100 yaşında
        Binden fazla sanatçıdan Eurovision'u boykot çağrısı
        Bakan Gürlek'in açıklaması umut oldu! Katilin izi Çağla'nın tırnağındaki DNA'da!
