KOMEK kurs kayıtları başladı!
Konya Büyükşehir Belediyesi, KOMEK kurs kayıtlarının başladığını duyurdu. Bahar dönemine kayıt olmak isteyen Konyalılar, hafta içi ve hafta sonu olmak üzere farklı birçok branşta eğitim alacak. Ücretsiz olarak verilen eğitimlerde kursiyerlere eğitim sonunda MEB onaylı sertifika verilecek. İşte, 2024 KOMEK kursları hakkında tüm detaylar...
Konya Büyükşehir Belediyesi Meslek Edindirme Kursları ile Aile Sanat ve Eğitim Merkezleri’nde yetişkinler için hem yüz yüze hem spor hem de uzaktan eğitimle hizmet verecek KOMEK ve ASEM’e kayıt süreci başladı. Başvurular 5 Şubat’a kadar “konya.bel.tr” ve “komek.org.tr” adreslerinden yapılabilecek. İşte, Konya KOMEK ve ASEM'e dair detaylar...
KOMEK VE ASEM KAYITLARI BAŞLADI!
Konya Büyükşehir Belediyesi Meslek Edindirme Kursları (KOMEK) ile Aile Sanat ve Eğitim Merkezleri’nde (ASEM) yeni dönem kayıtları başladı. Konyalılar, 23 Ocak'tan itibaren KOMEK'e başuru yapabilir; son başvuru günü ise 5 Şubat 2024.
KONYA KOMEK VE ASEM KURSLARINA KİMLER KAYIT OLABİLİR?
Konya Büyükşehir Belediyesi Meslek Edindirme Kursları’nda bahar dönemi eğitimlerine 16 yaş üstü tüm yetişkinler katılım sağlayabilecek.
Eğitimleri başarıyla tamamlayan kursiyerlere eğitim sonunda MEB onaylı sertifika verilecek ve sertifikalara e-devlet üzerinden ulaşılabilecek.
KOMEK VE ASEM KURSLARINDA HANGİ BRANŞLAR VAR?
Kadın, çocuk ve engellilere öncelik veren KOMEK, bahar döneminde; ilustrator eğitimi, dekoratif tablo yapımı (epoksi ile yapım), drapaj tekniğiyle kadın bluz dikimi, gümüş kazaz örücülüğü, java ile programlama, keman eğitimi, seramik biçimlendirme, Rusça, python eğitimi, Peygamberler tarihi, pizza yapımı, piyano eğitimi, işitme engelliler için tel kırma, ilmihal gibi farklı branşlarda birçok eğitimi kursiyerlerle buluşturacak.
Eğitimleri başarıyla tamamlayan kursiyerlere eğitim sonunda MEB onaylı sertifika veriliyor ve sertifikalara e-devlet üzerinden ulaşılabiliyor. Ayrıca yoğun talep üzerine 14-17 yaş aralığındaki öğrencilere özel Bilgisayar Donanım ve Teknik Servis, Elif-Ba ve Kur’an-ı Kerim eğitimleri de açılacak.