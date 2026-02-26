UEFA Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde kura heyecanı yaşanıyor. Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Fenerbahçe ise Nottingham Forest'a 3-0 mağlup olarak tur şansını zora soktu. Konferans Ligi'ndeki bir diğer temsilcimiz Samsunspor ise Şkendiya ile karşı karşıya gelecek. Turu geçmeleri durumunda Fenerbahçe ve Samsunspor'un rakipleri de bu kura çekiminin ardından belli olacak. Bu kapsamda Konferans Ligi, Avrupa Ligi, Şampiyonlar Ligi kura çekimi tarihi ve saati futbolseverler tarafından araştırılmaya başlandı. Peki, Konferans Ligi, Avrupa Ligi, Şampiyonlar Ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte detaylar...