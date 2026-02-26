Canlı
        Haberler Bilgi Gündem TOKİ KURA TAKVİMİ 26 ŞUBAT-1 MART 2026: Burdur, Edirne, Denizli, Osmaniye TOKİ kura tarihleri AÇIKLANDI! İzmir, Ankara, İstanbul TOKİ kura çekilişleri ne zaman?

        TOKİ kura takvimi 26 Şubat-1 Mart 2026: İzmir, Ankara ve İstanbul TOKİ kura çekilişleri ne zaman yapılacak?

        TOKİ kura çekilişleri tüm hızıyla devam ediyor. Yüzyılın Konut Projesi'nin kura çekimlerinde 8 hafta geride kaldı. 29 Aralık'tan bu yana 71 şehirde 317 bin 737 hak sahibi belirlendi. TOKİ kuralarında sona yaklaşılırken gözler en çok başvurunun yapıldığı iller olan İzmir, Ankara ve İstanbul TOKİ kura tarihlerine çevrildi. Yeni TOKİ kura takvimine göre, haftanın geri kalanında çekilişi yapılacak iller Burdur, Edirne, Denizli ve Osmaniye olacak. Peki hangi ilde, hangi gün TOKİ kura çekilişi yapılacak? İzmir, Ankara, İstanbul TOKİ kura çekimi ne zaman gerçekleştirilecek? İşte 26 Şubat-1 Mart 2026 TOKİ kura takvimi.

        1

        500 Bin Sosyal Konut Projesi’nin kura çekim aşamasında sona yaklaşılıyor. Bugüne kadar çekilen kuralarla 71 şehirde toplam 317.737 konut sahiplerini buldu. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, bu hafta 6 ilde daha kura çekilişi yapılacağını duyurmuştu. Yeni TOKİ kura takvimi doğrultusunda Uşak ve Isparta’da hak sahipleri belirlenirken; Burdur, Edirne, Denizli ve Osmaniye kuraları için geri sayım başladı. Öte yandan tüm gözler İzmir, Ankara ve İstanbul TOKİ kura tarihleri için gelecek açıklamalara çevrilmiş durumda. Peki hangi ilde, hangi gün TOKİ kura çekilişi yapılacak? İzmir, Ankara, İstanbul TOKİ kura çekimi ne zaman gerçekleştirilecek? İşte 25 Şubat-1 Mart 2026 TOKİ kura takvimi.

        2

        TOKİ KURA TAKVİMİ 25 ŞUBAT-1 MART 2026

        Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, yeni haftanın kura takvimini açıklamıştı.

        Bakan Murat Kurum tarafından paylaşılan takvim doğrultusunda 24 Şubat Salı günü Uşak’ta 2.558, 25 Şubat Çarşamba günü Isparta’da 2.889 konutun hak sahipleri belirlendi.

        26 Şubat Perşembe günü Burdur’da 2.206,

        27 Şubat Cuma günü ise Edirne’de 2.530, Denizli’de 6.370 ve Osmaniye'de 2.990 konutun hak sahipleri belirlenecek.

        Böylece 23 Şubat-1 Mart 2026 tarihleri arasında 6 ilde toplam 19 bin 543 konutun daha hak sahipleri netleşmiş olacak.

        3

        İL İL KURA ÇEKİLİŞ GÜNLERİ, SAATLERİ VE YERLERİ

        BURDUR

        Tarih: 26 Şubat Perşembe

        Saat: 11:00

        Yer: Burdur Kültür Merkezi Salonu

        4

        EDİRNE

        Tarih: 27 Şubat Cuma

        Saat: 11:00

        Yer: Edirne Lalezar Tesisleri Balo Salonu

        5

        DENİZLİ

        Tarih: 27 Şubat Cuma

        Saat: 11:00

        Yer: Pamukkale Ünv. Prof. Dr Hüseyin Yılmaz Kongre Ve Kültür Merkezi

        6

        OSMANİYE

        Tarih: 27 Şubat Cuma

        Saat: 11:00

        Yer: Milli Eğitim Müdürlüğü Kongre Ve Sergi Sarayı

        7

        İZMİR, ANKARA VE İSTANBUL TOKİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN YAPILACAK?

        Proje kapsamında en fazla konut İzmir, Ankara ve İstanbul'da inşa edilecek. Bu sebeple İzmir, Ankara ve İstanbul'un kura tarihleri merak ediliyor.

        Ancak TOKİ İzmir, Ankara ve İstanbul kura tarihleri henüz açıklanmadı. Konuya ilişkin resmi bir açıklama geldiğinde haberimiz güncellenecektir.

        8

        TOKİ KURA ÇEKİLİŞLERİ NEREDEN İZLENİR?

        TOKİ kura çekilişleri, Toplu Konut İdaresi’nin (TOKİ) resmi YouTube kanalından ve sosyal medya hesaplarından canlı olarak yayınlanıyor.

        Aşağıda yer alan bağlantıya tıklayarak illere göre açılan canlı kura sayfalarına ulaşabilirsiniz.

        TOKİ KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

        9

        TOKİ KURA SONUÇLARI NASIL VE NEREDEN ÖĞRENİLİR?

        TOKİ kura sonuçları, çekilişin yapıldığı gün TOKİ'nin resmi internet sitesi (www.toki.gov.tr) üzerinden ilan ediliyor.

        TOKİ KURA SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ (www.toki.gov.tr)

        10

        Ayrıca kesinleşen isim listeleri, noter onayından geçerek akşam saatlerinde e-Devlet Kapısı üzerinden erişime açılıyor.

        Başvuru sahipleri, T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile e-Devlet'e giriş yaparak hak sahipliği durumlarını kontrol edebiliyor.

        TOKİ KURA SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ (e-Devlet)

        11

        TOKİ EV TESLİMATLARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

        Konutların teslimatına 2027 Mart ayı itibarıyla başlanacak.

        Haberi Hazırlayan: Nejla Üngül
