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        Haberler Dünya Kongre oturumundaki UFO iddialarına Pentagon'dan yanıt

        Kongre oturumundaki UFO iddialarına Pentagon'dan yanıt

        ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), ABD Kongresi'ndeki oturumda dile getirilen 'tanımlanamayan uçan cisim' (UFO) ve 'tanımlanamayan hava fenomeni' (UAP) olarak bilinen hava araçları hakkındaki iddiaları yalanladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.07.2023 - 13:01
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        Pentagon sözcülerinden Sue Gough, Pentagon'un UFO'lar hakkında bilgi paylaşımı yapan herhangi bir bireyin 'zarar gördüğü veya öldürüldüğüne dair bilgisi olmadığını' belirtti.

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        Gough, "dünya dışı materyallerin tersine mühendisliğine ya da Pentagon'un envanterinde bulunmasına ilişkin programların geçmişte veya bugün var olduğuna ilişkin doğrulanabilir bir kanıt bulmadığını" bildirdi.

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        İDDİALAR 'AŞAĞILAYICI' OLARAK TANIMLANDI

        Pentagon'a bağlı Tüm Alanlarda Anomali Çözüm Ofisi (AARO) Direktörü Dr. Sean Kirkpatrick ise sosyal iş ağı ve paylaşım platformu LinkedIn'deki kişisel hesabından, 26 Temmuz'da ABD Kongresindeki oturumda dile getirilen iddiaları eleştirdiği bir mektup yayımladı.

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        Kirkpatrick, mektubunda "Getirebileceği kariyer riskleri hakkında anlaşılır endişelerine rağmen AARO'ya katılmayı seçen Savunma Bakanlığı ve istihbarat topluluğu yetkilileri için bu oturumun ne kadar aşağılayıcı olduğunu belirtmem gerek" görüşünü paylaştı.

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        "Misilleme ve cinayet" iddialarının ciddi ithamlar olduğunu belirten Kirkpatrick, bu gibi ithamlar karşısında hızlıca harekete geçmek için AARO'nun bünyesinde emniyet güçlerinin de bulunduğunu ifade etti

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        Kirkpatrick, misillemeyle karşı karşıya geldiğini iddia eden tanıklardan David Grusch'un adını vermeden "Oturumda sunulan iddiaların aksine bunları ortaya atan en önemli tanık AARO ile konuşmayı reddetti" ifadesini kullandı.

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        Kirkpatrick açıklamasında ayrıca, AARO'nun, insanlara ait olmayan teknolojiler için tersine mühendislik programları yürütüldüğü iddialarına dair güvenilir bir kanıt bulmadığını kaydetti.

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        ABD KONGRESİ'NDEKİ OTURUM

        ABD Kongresinde, 26 Temmuz'da UFO ve UAP'lere ilişkin düzenlenen oturumda, daha önce ABD ordusunda görev alan 3 istihbarat yetkilisi dinlenmişti.

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        Oturumda, hükümette "tanımlanamayan ve insan kaynaklı olmayan araçların olduğu", UAP'lerden "insanlara ait olmayan organik canlı bileşenleri" çıktığı, hükümetin yıllardır tanımlanamayan olgular hakkında enkaz toplama programı yürüttüğü ileri sürülmüştü.

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        * Haberin görselleri Associated Press ve Reuters'tan servis edilmiştir.

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        #ufo
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