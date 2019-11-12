Konut kredisi faiz oranları yüzde kaç oldu? Sorusu krediye ihtiyaç duyan vatandaşlar tarafından ilgiyle takip ediliyor. Vakıfbank, Ziraat Bankası, İş Bankası, Garanti Bankası, Halk Bank konut kredisi faizlerini indirdi. Bankalar ticari kredilerin faiz oranlarını yıllık 13-15,5 aralığına indirdi. Konut sahibi olmak isteyen vatandaşlar bankaların hazırlamış olduğu faiz oranları ile ev sahibi olabilecek.

KONUT KREDİSİ FAİZ ORANLARI 2019

Faiz oranları düşmeye başladı. Merkez Bankası'nın politika faizini 2 ayda 750 baz puan düşürmesiyle bankalar da düşen faizleri tüketicilere sundukları kredilere yansıtmaya başladı.

İlk olarak Türkiye İş Bankası, konut kredisi faiz oranlarını 120 ay vadeye kadar yüzde 1,17'ye indirdi. Ardından Ziraat Bankası ve VakıfBank ile Türk Eximbank da indirime gitti.

16 EYLÜL'DEN GEÇERLİ OLMAK ÜZERE

Ziraat Bankası ise kredi faiz oranlarını 16 Eylül’den geçerli olmak üzere indirdi. Ziraat Bankası açıklamasına göre, banka, kurumsal kredi faiz oranlarını 16 Eylül’den geçerli olmak üzere yıllık yüzde 13-15,5 aralığına kadar düşürdü.

İhtiyaç kredisi faiz oranlarını da maaş müşterileri için aylık yüzde 1,25’e ve maaş dışı müşteriler için ise aylık yüzde 1,35’e çeken banka, ayrıca, konut kredilerinde 500 bin TL ve üzeri kredilerde faiz oranını aylık yüzde 1,19 olarak belirledi.

Açıklamaya göre, 500 bin TL altındaki konut kredilerindeki faiz oranı ise değiştirilmeyerek aylık yüzde 0,99'da sabit bırakıldı.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, dengelenme sürecinin meyvelerini vermeye devam ettiğini belirterek, "Enflasyon düşüşü ve Merkez Bankası kararı sonrası piyasa faizleri de aşağı yönlü seyrini sürdürüyor. Kredi faizlerinde bugün açıklanan indirim kararlarının tüm piyasaya yansıyacağına inanıyorum." ifadelerini kullanmıştı.

VakıfBank cephesi ise bireysel ihtiyaç ve konut kredisi faizlerinde üçüncü kez indirime gitti.

VakıfBank açıklamasına göre, geçtiğimiz günlerde hem konut hem de ihtiyaç kredilerinde art arda indirimler yapan banka, bir kez daha indirime gitti. Maaş müşterileri için ihtiyaç kredisi faizi 60 ay vadeye kadar yüzde 1,45’ten yüzde 1,25’e düşüren VakıfBank, diğer müşteriler için ise 60 ay vadeli kredi faizoranını yüzde 1,55’ten 1,35’e indirdi.

Konut kredilerinde ise 500 bin TL'ye kadar olan kredilerde aylık yüzde 0,99 faiz oranını koruyan banka, 500 bin TL üzerindeki konut kredilerinde faiz oranını aylık yüzde 1,15’e çekti.

Açıklamaya göre, 16 Eylül’den itibaren geçerli olacak bireysel faiz indirim kampanyası kapsamında kredi tahsis ücreti yüzde 0,5 olurken, bu ücret üzerinden yüzde 5 de Banka Sigorta ve Muamele Vergisi (BSMV) alınacak. Konut kredilerinde ise BSMV muafiyeti olacak.

HALKBANKASI KONUT KREDİSİ FAİZ ORANLARI

Merkez Bankası'nın geçen hafta politika faizinde 325 baz puan indirime gitmesinin ardından Halkbank da kredi faizlerini düşürdü. Banka, ticari, ihtiyaç ve konut kredilerinde aşağı yönlü düzenlemeler yapan banka, bugünden itibaren ticari kredilerin faiz oranlarını yıllık yüzde 13–15.5 aralığına indirdiğini açıkladı. Yapılan açıklamada, 60 aya kadar vade imkânı sunulan ihtiyaç kredilerinde faiz oranının maaş müşterileri için aylık yüzde 1.25'e, maaş dışı müşteriler için ise aylık yüzde 1.35'e düşürüldüğü kaydedildi. 500 bin TL ve üzerindeki konut kredilerinde ise faiz oranını aylık yüzde 1.19’a indiren Halkbank, 500 bin TL’nin altındaki konut kredilerinde de faiz oranını aylık yüzde 0.99 olarak uygulamaya devam edeceğini açıkladı

ZİRAAT BANKASI KONUT KREDİSİ FAİZ ORANLARI

Ziraat Bankası, 500 bin TL'ye kadar olan konut kredilerinde ise faizleri yüzde 0.99 olarak belirledi. 10 yıla kadar olan vadeler de 15 yıla uzatıldı. Böylelikle vatandaşlar kredi ödemelerini 180 aya yayarak daha düşük miktarlarda bankalara geri ödeme yapabilecek.

Bir süredir durgunluğun yaşandığı gayrimenkul sektöründe faizlerin düşmesiyle, ülke genelinde temmuzda satılan konut sayısı bir önceki aya göre yüzde 66,7 artış gösterdi.

Hatırlanacağı üzere Merkez Bankası, temmuz ayında politika faizini 425 baz puan indirerek yüzde 19.75 seviyesine çekmişti. Borçlanma maliyeti düşen bankalar da bunu kredilere yansıtmaya başlayarak faizleri indirmeye başladı.



2018 yılının 2. yarısında yüzde 2.5 üzerine çıkan ihtiyaç kredilerindeki ortalama piyasa faizi yüzde 2'nin altına geriledi. Yüzde 2 üzerindeki konut kredisi faiz oranları da 1.5 seviyesine yaklaştı.

YAPI KREDİ BANKASI KREDİ FAİZ ORANLARI

Kredi faizleri, para politikalarındaki değişiklikle düşmeye başladı. Yüksek faizler nedeniyle azalan kredi talebi, kamu bankalarının öncülüğünde indirilen faiz oranlarıyla tekrar canlanma eğiliminde. Vatandaşlar, konut ve tüketici kredileri başta olmak üzere ihtiyaçlarını gidermek için bankaların kredi faiz oranlarını araştırmaya başladı.

3 ay ötelemeli ihtiyaç kredisi seçeneği de olan Yapı Kredi, kredi faizlerini yüzde 2.1 seviyesinde tutuyor. Yıllık maliyet ise yüzde 40'ın üzerinde.

Buna göre 10 bin liralık 24 ay vadeli kredinin aylık geri ödemesi 563.34 TL, 36 ay vadeli kredinin aylık geri ödemesi 424.25 TL oldu.

Yapı Kredi, 500 bin TL'ye kadar olan konut kredilerinde ise faizleri yüzde 1.59 olarak belirledi ve azami vade 10 yıl yani 120 ay ile sınırlı.

BANKALAR Kredi Tutarı Vade Faiz Oranı Garanti BBVA Konut Kredisi 10.000 TL - 500.000 TL 20 Yıl %1.2 - %1.56 ICBC Bank Turkey Konut Kredisi 1.000 TL - 1.000.000 TL 10 Yıl %1.29 - %1.32 Yapı Kredi Konut Kredisi 10.000 TL - 1.000.000 TL 10 Yıl %1.17 Akbank Konut Kredisi 1.000 TL - 1.000.000 TL 10 Yıl %1.17 - %1.21 Alternatif Bank Konut Kredisi 10.000 TL - 2.000.000 TL 10 Yıl %1.74 Anadolubank Konut Kredisi 10.000 TL - 1.000.000 TL 10 Yıl %1.79 - %1.85 Burgan Bank Konut Kredisi 10.000 TL - 1.000.000 TL 10 Yıl %1.69 DenizBank Konut Kredisi 10.000 TL - 1.000.000 TL 25 Yıl %1.79 Fibabanka Konut Kredisi 10.000 TL - 1.000.000 TL 10 Yıl %1.49 Halkbank Konut Kredisi 500 TL - 2.000.000 TL 15 Yıl %0.99 - %1.19 HSBC Konut Kredisi 2.000 TL - 500.000 TL 10 Yıl %1.79 ING Konut Kredisi 1.000 TL - 1.000.000 TL 10 Yıl %1.17 - %1.19 İş Bankası Konut Kredisi 1.000 TL - 1.500.000 TL 10 Yıl %1.17 - %1.21 Kuveyt Türk Konut Kredisi 1.000 TL - 1.000.000 TL 10 Yıl %1.11 Odeabank Konut Kredisi 5.000 TL - 1.000.000 TL 10 Yıl %1.58 QNB Finansbank Konut Kredisi 1.000 TL - 1.500.000 TL 10 Yıl %1.28 Şekerbank Konut Kredisi 1.000 TL - 1.000.000 TL 10 Yıl %1.39 Şeker Finans Konut Kredisi 10.000 TL - 1.900.000 TL 30 Yıl %2.15

Konut Kredisi Yapılandırma İşlemi Nasıl Yapılır?

Üç büyük Kamu bankası olan VakıfBank, Halkbank, Ziraat Bankası, ortak yapmış oldukları faiz indirimlerinin ardından, indirim yapılmadan önce, daha yüksek faizlerle konut kredisi çekmiş olan müşterilerinin de kredilerini yapılandırma anlamında yardımcı olacaklarını bildirdiler.

Üç Kamu Bankasının ortak açıklamasında, Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank, ekonomideki olumsuz dengeyi değiştirerek olumlu gelişmeler sağlandığı belirtildi. Üç büyük Kamu Bankası faiz ve enflasyon oranlarındaki düşüş trendine liderlik etmeleri ile birlikte Ağustos ayı itibariyle konut kredilerinde faiz indirimine gitmiş ve müşterilerine maksimum 500 bin liraya kadar olan tutarlar için aylık yüzde 0.99 faiz oranı ile konut kredisi kullandırmasına başlamışlardı.

Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank’ın birlikte yaptıkları açıklamada, 2019 Ağustos ayında gerçekleştirilen bu indirimden önce adı geçen bankalardan konut kredisi kullanmış ve mevcut kredi bakiyesi 500 bin liranın altında olan tüm müşterilerine, talep etmeleri dahilinde kredilerini aylık yüzde 0.99 faiz oranıyla yeniden yapılandırma imkanı sağlanacaklarını da belirtmişlerdir

Yüksek faizle kredi kullanmış olan müşterilerin;

Yapılan faiz indiriminden faydalanmak istemeleri dahilinde, ilgili Banka Şubelerine başvurması gerekmekte olup;

000 TL’nin altında kredi çekerek borçlanmış olan müşterilerine aylık yüzde 0.99 oranından,

000 TL’nin üzerinde kredi kullanarak borçlanmış bulunan müşterilerinin ise bankaların bu tutarlar için uyguladıkları cari faiz oranlarından kredileri yenilenebilecektir.

Her zaman gerek Ülke bilançosunu kendi bilançolarının önünde tutan gerekse de yenilikçi ürün ve hizmetlerle her fırsatta müşterilerinin yanında olmayı hedefleyen Üç Kurumsal Banka olan Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank, müşterilerinin finansal yüklerini azaltacak olan faiz indirimi uygulamasına 01.10.2019 tarihi itibari ile başladıklarını da belirttiler.