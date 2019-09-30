Konut kredisi ile konut sahibi olacak vatanda\u015flara \u00fc\u00e7 b\u00fcy\u00fck kamu bankas\u0131ndan yap\u0131land\u0131rma imkan\u0131 sunuldu. Ziraat Bankas\u0131, Halkbank ve Vak\u0131fbank m\u00fc\u015fterilerinin finansal y\u00fcklerini azaltacak olan faiz indirimi uygulamas\u0131na 01.10.2019 tarihinde ba\u015flayacak. Peki, Konut kredisi yap\u0131land\u0131rma nas\u0131l yap\u0131l\u0131r, \u015fartlar\u0131 nelerdir? \u0130\u015fte ayr\u0131nt\u0131lar haberimizde... KONUT KRED\u0130S\u0130 YAPILANDIRMA NASIL YAPILIR? Ziraat Bankas\u0131, Vak\u0131fBank ve Halkbank, daha \u00f6nceden konut kredisi kullan m\u00fc\u015fterileri i\u00e7in talep etmeleri halinde y\u00fczde 0,99 faizden yap\u0131land\u0131rma imk\u00e2n\u0131 sa\u011flayaca\u011f\u0131n\u0131 a\u00e7\u0131klad\u0131. Bankalar\u0131n yapt\u0131\u011f\u0131 bas\u0131n a\u00e7\u0131klamas\u0131 \u015f\u00f6yle: Ziraat Bankas\u0131, Halkbank ve Vak\u0131fbank, ekonomideki olumlu geli\u015fmeler, faiz ve enflasyon oranlar\u0131ndaki d\u00fc\u015f\u00fc\u015f trendi do\u011frultusunda A\u011fustos ay\u0131 itibariyle konut kredilerinde faiz indirimine gitmi\u015f ve m\u00fc\u015fterilerine 500.000 TL\u2019ye kadar olan tutarlar i\u00e7in ayl\u0131k y\u00fczde 0.99 faiz oran\u0131 ile konut kredisi kulland\u0131r\u0131m\u0131na ba\u015flam\u0131\u015flard\u0131. A\u011fustos ay\u0131nda ger\u00e7ekle\u015ftirilen bu indirimden \u00f6nce Ziraat Bankas\u0131, Halkbank ve Vak\u0131fbank\u2019tan konut kredisi kullanm\u0131\u015f ve mevcut kredi bakiyesi 500.000 TL\u2019nin alt\u0131nda olan m\u00fc\u015fterilerine, talep etmeleri halinde kredilerini ayl\u0131k y\u00fczde 0,99 faiz oran\u0131yla yenileme imkan\u0131 sa\u011flanacakt\u0131r. Yap\u0131lan faiz indiriminden faydalanmak isteyen m\u00fc\u015fterilerin, ilgili banka \u015fubelerine ba\u015fvurmas\u0131 gerekmekte olup; - 500.000 TL alt\u0131nda kredi borcu olanlar\u0131n ayl\u0131k y\u00fczde 0.99 oran\u0131ndan, - 500.000 TL \u00fczerinde kredi borcu bulunanlar\u0131n ise bankalar\u0131n bu tutarlar i\u00e7in uygulad\u0131klar\u0131 cari faiz oranlar\u0131ndan, kredileri yenilenebilecektir. KONUT KRED\u0130S\u0130 FA\u0130Z ORANLARI 2019 Faiz oranlar\u0131 d\u00fc\u015fmeye ba\u015flad\u0131. Merkez Bankas\u0131 n\u0131n politika faizini 2 ayda 750 baz puan d\u00fc\u015f\u00fcrmesiyle bankalar da d\u00fc\u015fen faizleri t\u00fcketicilere sunduklar\u0131 kredilere yans\u0131tmaya ba\u015flad\u0131. \u0130lk olarak T\u00fcrkiye \u0130\u015f Bankas\u0131, konut kredisi faiz oranlar\u0131n\u0131 120 ay vadeye kadar y\u00fczde 1,17 ye indirdi. Ard\u0131ndan Ziraat Bankas\u0131 ve Vak\u0131fBank ile T\u00fcrk Eximbank da indirime gitti. 16 EYL\u00dcL DEN GE\u00c7ERL\u0130 OLMAK \u00dcZERE Ziraat Bankas\u0131 ise kredi faiz oranlar\u0131n\u0131 16 Eyl\u00fcl\u2019den ge\u00e7erli olmak \u00fczere indirdi. Ziraat Bankas\u0131 a\u00e7\u0131klamas\u0131na g\u00f6re, banka, kurumsal kredi faiz oranlar\u0131n\u0131 16 Eyl\u00fcl\u2019den ge\u00e7erli olmak \u00fczere y\u0131ll\u0131k y\u00fczde 13-15,5 aral\u0131\u011f\u0131na kadar d\u00fc\u015f\u00fcrd\u00fc. \u0130htiya\u00e7 kredisi faiz oranlar\u0131n\u0131 da maa\u015f m\u00fc\u015fterileri i\u00e7in ayl\u0131k y\u00fczde 1,25\u2019e ve maa\u015f d\u0131\u015f\u0131 m\u00fc\u015fteriler i\u00e7in ise ayl\u0131k y\u00fczde 1,35\u2019e \u00e7eken banka, ayr\u0131ca, konut kredilerinde 500 bin TL ve \u00fczeri kredilerde faiz oran\u0131n\u0131 ayl\u0131k y\u00fczde 1,19 olarak belirledi. A\u00e7\u0131klamaya g\u00f6re, 500 bin TL alt\u0131ndaki konut kredilerindeki faiz oran\u0131 ise de\u011fi\u015ftirilmeyerek ayl\u0131k y\u00fczde 0,99 da sabit b\u0131rak\u0131ld\u0131. Hazine ve Maliye Bakan\u0131 Berat Albayrak, dengelenme s\u00fcrecinin meyvelerini vermeye devam etti\u011fini belirterek, Enflasyon d\u00fc\u015f\u00fc\u015f\u00fc ve Merkez Bankas\u0131 karar\u0131 sonras\u0131 piyasa faizleri de a\u015fa\u011f\u0131 y\u00f6nl\u00fc seyrini s\u00fcrd\u00fcr\u00fcyor. Kredi faizlerinde bug\u00fcn a\u00e7\u0131klanan indirim kararlar\u0131n\u0131n t\u00fcm piyasaya yans\u0131yaca\u011f\u0131na inan\u0131yorum. ifadelerini kullanm\u0131\u015ft\u0131. Vak\u0131fBank cephesi ise bireysel ihtiya\u00e7 ve konut kredisi faizlerinde \u00fc\u00e7\u00fcnc\u00fc kez indirime gitti. Vak\u0131fBank a\u00e7\u0131klamas\u0131na g\u00f6re, ge\u00e7ti\u011fimiz g\u00fcnlerde hem konut hem de ihtiya\u00e7 kredilerinde art arda indirimler yapan banka, bir kez daha indirime gitti. Maa\u015f m\u00fc\u015fterileri i\u00e7in ihtiya\u00e7 kredisi faizi 60 ay vadeye kadar y\u00fczde 1,45\u2019ten y\u00fczde 1,25\u2019e d\u00fc\u015f\u00fcren Vak\u0131fBank, di\u011fer m\u00fc\u015fteriler i\u00e7in ise 60 ay vadeli kredi faizoran\u0131n\u0131 y\u00fczde 1,55\u2019ten 1,35\u2019e indirdi. Konut kredilerinde ise 500 bin TL ye kadar olan kredilerde ayl\u0131k y\u00fczde 0,99 faiz oran\u0131n\u0131 koruyan banka, 500 bin TL \u00fczerindeki konut kredilerinde faiz oran\u0131n\u0131 ayl\u0131k y\u00fczde 1,15\u2019e \u00e7ekti. A\u00e7\u0131klamaya g\u00f6re, 16 Eyl\u00fcl\u2019den itibaren ge\u00e7erli olacak bireysel faiz indirim kampanyas\u0131 kapsam\u0131nda kredi tahsis \u00fccreti y\u00fczde 0,5 olurken, bu \u00fccret \u00fczerinden y\u00fczde 5 de Banka Sigorta ve Muamele Vergisi (BSMV) al\u0131nacak. Konut kredilerinde ise BSMV muafiyeti olacak. HALKBANKASI KONUT KRED\u0130S\u0130 FA\u0130Z ORANLARI Merkez Bankas\u0131 n\u0131n ge\u00e7en hafta politika faizinde 325 baz puan indirime gitmesinin ard\u0131ndan Halkbank da kredi faizlerini d\u00fc\u015f\u00fcrd\u00fc. Banka, ticari, ihtiya\u00e7 ve konut kredilerinde a\u015fa\u011f\u0131 y\u00f6nl\u00fc d\u00fczenlemeler yapan banka, bug\u00fcnden itibaren ticari kredilerin faiz oranlar\u0131n\u0131 y\u0131ll\u0131k y\u00fczde 13\u201315.5 aral\u0131\u011f\u0131na indirdi\u011fini a\u00e7\u0131klad\u0131. Yap\u0131lan a\u00e7\u0131klamada, 60 aya kadar vade imk\u00e2n\u0131 sunulan ihtiya\u00e7 kredilerinde faiz oran\u0131n\u0131n maa\u015f m\u00fc\u015fterileri i\u00e7in ayl\u0131k y\u00fczde 1.25 e, maa\u015f d\u0131\u015f\u0131 m\u00fc\u015fteriler i\u00e7in ise ayl\u0131k y\u00fczde 1.35 e d\u00fc\u015f\u00fcr\u00fcld\u00fc\u011f\u00fc kaydedildi. 500 bin TL ve \u00fczerindeki konut kredilerinde ise faiz oran\u0131n\u0131 ayl\u0131k y\u00fczde 1.19\u2019a indiren Halkbank, 500 bin TL\u2019nin alt\u0131ndaki konut kredilerinde de faiz oran\u0131n\u0131 ayl\u0131k y\u00fczde 0.99 olarak uygulamaya devam edece\u011fini a\u00e7\u0131klad\u0131 Z\u0130RAAT BANKASI KONUT KRED\u0130S\u0130 FA\u0130Z ORANLARI Ziraat Bankas\u0131, 500 bin TL ye kadar olan konut kredilerinde ise faizleri y\u00fczde 0.99 olarak belirledi. 10 y\u0131la kadar olan vadeler de 15 y\u0131la uzat\u0131ld\u0131. B\u00f6ylelikle vatanda\u015flar kredi \u00f6demelerini 180 aya yayarak daha d\u00fc\u015f\u00fck miktarlarda bankalara geri \u00f6deme yapabilecek. Bir s\u00fcredir durgunlu\u011fun ya\u015fand\u0131\u011f\u0131 gayrimenkul sekt\u00f6r\u00fcnde faizlerin d\u00fc\u015fmesiyle, \u00fclke genelinde temmuzda sat\u0131lan konut say\u0131s\u0131 bir \u00f6nceki aya g\u00f6re y\u00fczde 66,7 art\u0131\u015f g\u00f6sterdi. Hat\u0131rlanaca\u011f\u0131 \u00fczere Merkez Bankas\u0131, temmuz ay\u0131nda politika faizini 425 baz puan indirerek y\u00fczde 19.75 seviyesine \u00e7ekmi\u015fti. Bor\u00e7lanma maliyeti d\u00fc\u015fen bankalar da bunu kredilere yans\u0131tmaya ba\u015flayarak faizleri indirmeye ba\u015flad\u0131. 2018 y\u0131l\u0131n\u0131n 2. yar\u0131s\u0131nda y\u00fczde 2.5 \u00fczerine \u00e7\u0131kan ihtiya\u00e7 kredilerindeki ortalama piyasa faizi y\u00fczde 2 nin alt\u0131na geriledi. Y\u00fczde 2 \u00fczerindeki konut kredisi faiz oranlar\u0131 da 1.5 seviyesine yakla\u015ft\u0131. YAPI KRED\u0130 BANKASI KRED\u0130 FA\u0130Z ORANLARI Kredi faizleri, para politikalar\u0131ndaki de\u011fi\u015fiklikle d\u00fc\u015fmeye ba\u015flad\u0131. Y\u00fcksek faizler nedeniyle azalan kredi talebi, kamu bankalar\u0131n\u0131n \u00f6nc\u00fcl\u00fc\u011f\u00fcnde indirilen faiz oranlar\u0131yla tekrar canlanma e\u011filiminde. Vatanda\u015flar, konut ve t\u00fcketici kredileri ba\u015fta olmak \u00fczere ihtiya\u00e7lar\u0131n\u0131 gidermek i\u00e7in bankalar\u0131n kredi faiz oranlar\u0131n\u0131 ara\u015ft\u0131rmaya ba\u015flad\u0131. 3 ay \u00f6telemeli ihtiya\u00e7 kredisi se\u00e7ene\u011fi de olan Yap\u0131 Kredi, kredi faizlerini y\u00fczde 2.1 seviyesinde tutuyor. Y\u0131ll\u0131k maliyet ise y\u00fczde 40 \u0131n \u00fczerinde. Buna g\u00f6re 10 bin liral\u0131k 24 ay vadeli kredinin ayl\u0131k geri \u00f6demesi 563.34 TL, 36 ay vadeli kredinin ayl\u0131k geri \u00f6demesi 424.25 TL oldu. Yap\u0131 Kredi, 500 bin TL ye kadar olan konut kredilerinde ise faizleri y\u00fczde 1.59 olarak belirledi ve azami vade 10 y\u0131l yani 120 ay ile s\u0131n\u0131rl\u0131.