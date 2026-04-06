Konya merkezli 14 ilde FETÖ operasyonu; 19 gözaltı

Konya merkezli 14 ilde FETÖ/PDY'nin, Türk Silahlı Kuvvetleri’ndeki mahrem yapılanmasına yönelik operasyonda 19 kişi gözaltına alındı.

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY'nin, Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki mahrem yapılanmasına yönelik soruşturmada 20 kişi hakkında yakalama kararı çıkartıldı. Konya merkezli, İstanbul, Sakarya, Mersin, Ankara, Yalova, Isparta, İzmir, Sivas, Aksaray, Bursa, Kayseri, Denizli ve Afyonkarahisar’da yapılan eş zamanlı operasyonda 19 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler, sorgulanmak üzere Konya İl Emniyet Müdürlüğü TEM Şubesine getirildi. Diğer şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.