Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Çevre Konyaaltı'nda deniz dibi ve kıyı temizliği yapıldı | Son dakika haberleri

        Antalya'da Konyaaltı Sahili'nde deniz dibi ve kıyı temizliği yapıldı

        Antalya'da, her yıl milyonlarca turistin denize girdiği Konyaaltı Sahili'nde 40 dalgıcın katılımıyla deniz dibi ve kıyı temizliği gerçekleştirildi. Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı Çevre Yüksek Mühendisi Lokman Atasoy, "Sahillerimize sadece deniz, kum, güneş olarak bakmamalıyız, ekolojik yönünü de dikkate almalıyız" dedi

        Giriş: 11.04.2026 - 18:44 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Antalya Büyükşehir Belediyesi'nce, "Antalya İli Deniz Çöpleri Eylem Planı (DÇEP)" kapsamında, vatandaşların deniz ve kıyı çöplerine yönelik farkındalığının artırılması amacıyla etkinlik düzenlendi.

        2

        "Mavi Akdeniz" sloganıyla gerçekleşen etkinliğe, Konyaaltı Belediyesi, Antalya Konyaaltı Su Altı Sporları Kulübü, QTerminals, Akdeniz Yunus Dalış, Neta Cankurtaran, Vertical Diving Deep Walker Diving, Denizcilik Platformu gibi çeşitli sivil toplum kuruluşları ile vatandaşlar destek verdi. Etkinlikte gönüllüler sahilde, 40 dalgıç da deniz dibinde temizlik yaptı. Dalgıçların çıkardıkları atıklar arasında bisiklet kilidi, metal ve plastik parçaları, cam şişeler, olta malzemeleri, terlikler ve paneller yer aldı.

        3

        Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı Çevre Yüksek Mühendisi Lokman Atasoy, sahillerin ve denizlerin temizliği konusunda farkındalık oluşturmak için gönüllülerle buluştuklarını belirtti. Deniz ekosisteminin oksijen ürettiğini vurgulayan Atasoy, "Aldığımız her iki nefesin birisini denizlere borçluyuz. Sahillerimize sadece deniz, kum, güneş olarak bakmamalıyız, ekolojik yönünü de dikkate almalıyız" ifadelerini kullandı.

        4

        Konyaaltı Belediyesi Başkan Yardımcısı Müge Gezginci Ünsal, bu tür etkinliklerle farkındalığı artırmaya çalıştıklarını kaydetti.

        Antalya Konyaaltı Su Sporları Kulübü Proje Yönetim Kurulu Üyesi Aylin Tuğ ise daha mavi Akdeniz için etkinliklere devam edeceklerini vurguladı.

        5

        Kıyı ve deniz temizliği etkinliklerinin 17 Mayıs'a kadar süreceği bildirildi.

        #antalya haberleri
        #Konyaaltı sahili
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
