        Konyaspor: 1 - Antalyaspor: 0 | MAÇ SONUCU

        Konyaspor: 1 - Antalyaspor: 0 | MAÇ SONUCU

        Ziraat Türkiye Kupası B Grubu ilk maçında Konyaspor, evinde Antalyaspor'u 1-0 mağlup etti. Tunahan Taşçı'nın golüyle galibiyete ulaşan Konyaspor, grup aşamasına üç puanla başladı. Antalyaspor ise puansız kaldı.

        Giriş: 23.12.2025 - 20:02 Güncelleme: 23.12.2025 - 20:07
        Konyaspor, tek attı üç aldı!
        Ziraat Türkiye Kupası B Grubu ilk maçında Konyaspor ile Antalyaspor karşı karşıya geldi. Medaş Konya Büyükşehir Stadyumu'nda oynanan müsabakayı kazanan 1-0'lık skorla ev sahibi oldu.

        Yeşil-Beyazlılar'a galibiyeti getiren golü 21. dakikada Tunahan Taşçı attı.

        Bu sonuçla birlikte Konyaspor puanını 3'e çıkarırken, Kırmızı Beyazlılar ise puansız kaldı.

        Ziraat Türkiye Kupası B Grubu'nun bir sonraki haftasında Konyaspor, 1. Lig ekibi Bodrum FK'ya konuk olacak. Antalyaspor, Gençlerbirliği'ni ağırlayacak.

        MAÇTAN DAKİKALAR

        21. dakikada yeşil beyazlılar öne geçti. Andzouana'nın sağ kanattan yerden ortasında defanstan dönen topu Umut Nayir, bekletmeden Tunahan Taşçı'ya çıkardı. Bu oyuncunun yerden düzgün vuruşunda top ağlarla buluştu: 1-0.

        34. dakikada Hüseyin Türkmen'in kaptırdığı topta ceza sahasına hareketlenen Muleka'nın uzaktan şutunda kaleci Julian kornere çıkardı.

        41. dakikada ceza sahasında Umut Nayir ile paslaşan Muleka meşin yuvarlağı altıpas üzerinde Bjorlo ile buluşturdu. Bu oyuncunun şutunda top az farkla auta gitti.

        90+3. dakikada sağ kanattan açılan ortada kaleci Deniz Ertaş topu elinden kaçırdı. Meşin yuvarlağı önünde bulan Balet'in şutunda Jevtovic gole izin vermedi.

        Karşılaşmayı yeşil beyazlılar 1-0 kazandı.

        Öte yandan takımlar, "Filistin yalnız değildir. 1 Ocak 08.30 Galata" yazılı ortak pankartla seremoniye çıktı.

        Stat: MEDAŞ Konya Büyükşehir

        Hakemler: Kadir Sağlam, Kerem Ersoy, Murathan Çomoğlu

        TÜMOSAN Konyaspor: Deniz Ertaş, Andzouana, Uğurcan Yazğılı (Dk. 75 Yasir Subaşı), Utku Eriş, Guilherme, Jin-ho Jo (Dk. 63 Bardhi), Tunahan Taşçı (Dk. 87 Stefanescu), Bjorlo, Melih İbrahimoğlu (Dk. 87 Kaan Akyazı), Muleka (Dk. 75 Jevtovic), Umut Nayir

        Hesap.com Antalyaspor: Julian, Samet Karakoç, Giannetti, Hüseyin Türkmen, Ensar Buğra Tivsiz (Dk. 81 Bünyamin Balcı), Ceesay (Dk. 73 Soner Dikmen), Saric (Dk. 81 Hasan Yakup İlçin), Storm, Abdülkadir Ömür (Dk. 73 Gueye), Ballet, Doğukan Sinik (Dk. 46 Van de Streek)

        Gol: Dk. 21 Tunahan Taşçı (TÜMOSAN Konyaspor)

        Sarı kartlar: Dk. 30 Ballet, Dk. 43 Ceesay (Hesap.com Antalyaspor), Dk. 35 Melih İbrahimoğlu, Dk. 76 Utku Eriş, Dk. 90+5 Deniz Ertaş (TÜMOSAN Konyaspor)

