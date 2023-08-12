Konyaspor: 1 - İstanbulspor: 1 | MAÇ SONUCU
İstanbulspor sezonun ilk maçında TÜMOSAN Konyaspor ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı
Trendyol Süper Ligi’nde yeni sezonun ilk haftasında Konyaspor, İstanbulspor’u ağırladı.
3 kırmızı kartın görüldüğü mücadele 1-1'lık skorla sonuçlandı.
Ev sahibi ekibin gollerini S. Cikalleshi 86. dakikada, İstanbul ekibinin golünü ise 6. dakikada İbrahim Yılmaz kaydetti.
İstanbulspor'da Ali Yaşar 60 ve 73'te gördüğü sarı kartlar ile kırmızı kart görerek oyundan atıldı, Okan Erdoğan ise 80'de kırmızı kart görerek takımını 9 kişi bıraktı.
Konyaspor'da ise Adil Demirbağ kımızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.
90+3'de İstanbulspor'dan Emir Gültekin penaltı pozisyonunu gole çeviremedi.
Konya Büyükşehir Stadı’nda oynanan mücadelyi hakem Burak Pakkan yönetti.
İki takımda sahadan birer puan alarak ayrıldı.