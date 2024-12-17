Konyaspor: 1 - Karacabey Belediyespor: 0 | MAÇ SONUCU
Trendyol Süper Lig ekiplerinden TÜMOSAN Konyaspor, Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda Nesine 2. Lig ekiplerinden Karacabey Belediyespor'u 1-0 yenerek adını grup aşamasına yazdırdı. Yeşil Beyazlılar'a galibiyeti getiren golü 89. dakikada penaltıdan Umut Nayir attı.
Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda Konyaspor ile Karacabey Belediyespor karşı karşıya geldi. Medaş Konya Büyükşehir Stadyumu'nda oynanan müsabakayı 1-0'lık skorla kazanan Konyaspor oldu.
Ev sahibine galibiyeti getiren golü 89. dakikada penaltıdan Umut Nayir attı.
Bu sonucun ardından Yeşil Beyazlılar, adını gruplara yazdırdı.
MAÇTAN DAKİKALAR
45. dakikada Tunahan Taşçı'nın ortasında Melih İbrahimoğlu'nun kafa vuruşunda, kaleci Ahmet Daş meşin yuvarlağı kornere çeldi.
Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 berabere tamamlandı.
51. dakikada Boateng'in ceza sahası önünden sert şutunda, kaleci Ahmet Daş'ın müdahalesinde top kornere çıktı.
61. dakikada Melih İbrahimoğlu'nun ortasında Melih Bostan'ın kafa vuruşunda, kaleci Ahmet Daş güçlükle topa sahip oldu.
90. dakikada ev sahibi ekip öne geçti. Yasir Subaşı'nın ortasında Furkan Özcan'ın Umut Nayir'e müdahalesinin ardından hakem Fatih Tokail, penaltı kararı verdi. Topun başına geçen Umut Nayir, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-0
Yeşil beyazlı ekip, maçı 1-0 kazanarak adını grup aşamasına yazdırdı.