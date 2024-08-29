Konyaspor'dan transfer açıklaması!

Trendyol Süper Lig'de mücadele eden Konyaspor'da transfer çalışmaları sürüyor.

Yeşil Beyazlılar'da düşünülmeyen Sokol Cikalleshi ile geçtiğimiz günlerde yollarını ayıran yeşil-beyazlılar, golcü Bouly Sambou'yu da Gol Gohar'a kiraladı. Orta saha oyuncusu Niko Rak'ı da göndermek için görüşmelerine devam eden Konya ekibinde, 2-3 gün içerisinde stoper transferinin gerçekleşeceği öğrenildi.