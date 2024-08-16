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        Konyaspor - Galatasaray maçı CANLI YAYIN

        Galatasaray, Trendyol Süper Lig 2. hafta açılış maçında TÜMOSAN Konyaspor ile deplasmanda karşı karşıya geliyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.08.2024 - 20:07 Güncelleme: 16.08.2024 - 20:07
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        STAT: MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı

        HAKEM: Direnç Tonusluoğlu

        SAAT: 21.00

        YAYIN: beIN Sports 1

        KONYASPOR: Slowik, Uğurcan, Adil, Guilherme, MArko, Oğulcan, Ndao, Pedrinho, Yusuf, Aleksic, Umut

        YEDEKLER: Deniz, Yasir, Prip, Boateng, Cikalleshi, Ufuk, Adem Eren, Melih, Emrehan, Damjanovic

        TEKNİK DİREKTÖR: Ali Çamdalı

        GALATASARAY: Muslera, Kaan, Nelsson, Abdülkerim, Dubois, Torreira, Sara, Barış Alper, Mertens, Kerem Aktürkoğlu, Icardi

        YEDEKLER: Günay, Kerem D., Yunus, Berkan, Ziyech, Jelert, Yusuf, Batshuayi, Efe, Metehan

        TEKNİK DİREKTÖR: Okan Buruk

        Sezonun açılışını İstanbul'da yapan iki takımdan Tümosan Konyaspor, Kasımpaşa deplasmanından yeni transferlerinin golleriyle 3-2'lik galibiyetle ayrılırken Galatasaray ise evinde Atakaş Hatayspor'u geriye düştüğü maçta golcüleri Icardi ve Batshuayi'nin golleriyle geçmeyi başarmıştı.

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        Özellikle transfer döneminde hareketli günler geçiren Galatasaray, Konya deplasmanından galibiyetle dönerek Çarşamba günü oynayacağı Young Boys maçı öncesi moral depolamayı hedefliyor. Ayrıca Galatasaray, karşılaşmadan galip ayrıldığı takdirde Okan Buruk yönetiminde ilk kez bir sezona ikide iki yaparak başlayacak.

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        47. RANDEVU

        İki takım arasında geride kalan 46 maçta sarı-kırmızılılar 33, yeşil-beyazlılar 5 galibiyet aldı, taraflar 8 müsabakada ise eşitliği bozamadı. Galatasaray'ın 89 golüne, Konya temsilcisi 31 golle karşılık verdi.

        Galatasaray, Konyaspor ile deplasmanda yaptığı 23 maçta galibiyet sayılarında 14-5 önde bulunuyor. İki takım, Konya'daki 4 müsabakada ise berabere kaldı. Sarı-kırmızılı ekip, rakip sahada Konyaspor'la yaptığı son 4 maçın 3'ünü kaybetti. Galatasaray, Konya'daki 3 maçlık yenilgi serisini, geride kalan sezonun son haftasında rakibini 3-1 yenerek sonlandırırken, bu sonuçla şampiyonluk ipini de göğüsledi.

        Galatasaray'ın deplasmanda bulduğu 35 gole karşılık, Konyaspor sahasında 15 gol atabildi.

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