Konyaspor ile Galatasaray, Süper Lig’in 28. haftasında karşı karşıya geliyor. Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu’nda oynanacak maçın hangi kanalda yayınlanacağı futbolseverler tarafından araştırılıyor. Süper Lig puan durumunda, 35 puanla 12. sırada yer alan Sarı Kırmızılılar son iki maçında galibiyet elde etti. Bu hafta Konyaspor deplasmanına konuk olacak Galatasaray, galibiyet serisini üçe çıakrmak istiyor.