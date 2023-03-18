Bülent Yıldırım: Bu, bir hakem yorumudur. Hakem, böyle yorumlamıştır. Tertemiz mi? Hayır. Şarj var mı? Evet. Penaltı için yeterli mi? Tamamen hakem yorumu. Dolayısıyla Video Hakem için de müdahil olunabilecek bir şey değil. Ben, hakemin kararını destekliyorum ve devam kararı doğru diyorum.

Deniz Çoban: Buna 'penaltı' diyen de çıkacaktır. Bence değil. Oyuncu kendini kolay yere bıraktı. Hakemle aynı düşünüyorum. Hakem takdirinin geçerli olacağı bir pozisyon olduğu fikrindeyim.