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Konyaspor - Galatasaray maçının hakem kararlarını beIN Trio'da değerlendirdiler

Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Galatasaray deplasmanda Konyaspor ile karşılaştı. Sarı-kırmızılılar mücaleden 2-1 mağlup ayrılırken beIN Trio programında hakem yorumcuları maçın hakem kararlarını değerlendirdi

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  • Konyaspor - Galatasaray maçının hakem kararlarını beIN Trio'da değerlendirdiler - GS Haberleri

    Süper Lig'in 26. haftasında Galatasaray, Konyaspor'a konuk oldu. Sarı-kırmızılılar zorlu mücadeleden 2-1 mağlup ayrıldı. Galatasaray'ın ligdeki uzun galibiyet serisi sona ererken Konyaspor'a kritik bir puan aldı. Maçın hakem kararlarını ise beIN Trio ekibi değerlendirdi. İşte eski hakemlerin yorumları...
  • Konyaspor - Galatasaray maçının hakem kararlarını beIN Trio'da değerlendirdiler - GS Haberleri

    RASHICA'NIN CEZA SAHASI İÇİNDE YERDE KALDIĞI POZİSYONDA DEVAM KARARI DOĞRU MU?

    Seçim Demirel: VAR'a asla burada görev düşmüyor, VAR'ın karışabileceği bir pozisyon değildi. Yoruma açık. Tekrar söylüyorum hakem verse desteklerdim ama onun dışında...
  • Konyaspor - Galatasaray maçının hakem kararlarını beIN Trio'da değerlendirdiler - GS Haberleri

    Bülent Yıldırım: Bu, bir hakem yorumudur. Hakem, böyle yorumlamıştır. Tertemiz mi? Hayır. Şarj var mı? Evet. Penaltı için yeterli mi? Tamamen hakem yorumu. Dolayısıyla Video Hakem için de müdahil olunabilecek bir şey değil. Ben, hakemin kararını destekliyorum ve devam kararı doğru diyorum.

    Deniz Çoban: Buna 'penaltı' diyen de çıkacaktır. Bence değil. Oyuncu kendini kolay yere bıraktı. Hakemle aynı düşünüyorum. Hakem takdirinin geçerli olacağı bir pozisyon olduğu fikrindeyim.
  • Konyaspor - Galatasaray maçının hakem kararlarını beIN Trio'da değerlendirdiler - GS Haberleri

    MAHİR EMRELİ'NİN CEZA SAHASI İÇİNDE BİR ELLE OYNAMASI VAR MI, DEVAM KARARI DOĞRU MU?

    Bülent Yıldırım: Bu, bir çarpma. Devam kararı, %100 doğru fikrindeyim.

    Seçim Demirel: Evet, aynı fikirdeyim. Kol kapalı. Defans oyuncusu topu uzaklaştırmak istiyor ve top, kapalı olan kola geliyor. Devam kararı doğru.

    Deniz Çoban: Benim açımdan da burada penaltıyı gerektirecek bir ele temas yok. Kendi arkadaşından geliyor, eli vücuduna kapalı. Devam kararı doğru.
  • Konyaspor - Galatasaray maçının hakem kararlarını beIN Trio'da değerlendirdiler - GS Haberleri

    AHMET OĞUZ'UN LEO DUBOIS'YA MÜDAHALESİNE İLİŞKİN GÖSTERİLEN SARI KART DOĞRU MU?

    Bülent Yıldırım: Bu, oyuncu sağlığı için ciddi faullü oyundur. Bu pozisyondan dolayı OFR ve kırmızı kart gerekirdi fikrindeyim.

    Seçim Demirel: Çok açık, net bir kırmızı kart ve mutlaka bir VAR müdahalesi gerekiyordu. Çünkü sunabileceği bir kanıt var.

    Deniz Çoban: Deniz Çoban: Şu kadar açık, bariz, tartışmasız bir kırmızı kart da gözden kaçıyor. Maçın henüz 14. dakikası ve maçın gidişatı değişiyor.
  • Konyaspor - Galatasaray maçının hakem kararlarını beIN Trio'da değerlendirdiler - GS Haberleri

    46. DAKİKADA KEREM AKTÜRKOĞLU İÇİN KALKAN OFSAYT BAYRAĞI DOĞRU MU?

    Bülent Yıldırım: Bakın, durduğu yer burası. Yanlış yerde kaldığı için yanlış yorum yapıyor. Üstelik atak, bir defansif atağa dönüşmüş olmasına rağmen o bayrağı kaldırıyor. Yani yanlış olmuş.

    Deniz Çoban: Bu seviyede kabul edilebilir bir bayrak olmaz diye düşünüyorum.
  • Konyaspor - Galatasaray maçının hakem kararlarını beIN Trio'da değerlendirdiler - GS Haberleri

    FERNANDO MUSLERA İLE IBRAHIM SEHIC ARASINDA YAŞANANLAR

    Deniz Çoban: Hakem her iki oyuncuya da sarı kart gösterdi bu pozisyondan sonra. Yeterli mi, daha fazlası olur mu?
  • Konyaspor - Galatasaray maçının hakem kararlarını beIN Trio'da değerlendirdiler - GS Haberleri

    Bülent Yıldırım: Muslera'nın sarı kartı da çok doğru. O karmaşada bir de arada kaçan bir şey var. uric, Muslera'ya temaslı bir ihlalde bulunuyor. Burada Muric'e de bir sarı kart çıksaydı daha doğru olurdu fikrindeyim.

    Seçim Demirel: Dediği gibi hocamın Konyasporlu oyuncunun da Muslera'yı ittiği için sarı kart görmesi gerekiyordu.

Haberi Hazırlayan : Özer Çak
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