Konyaspor-Trabzonspor maçı CANLI YAYIN
Konyaspor-Trabzonspor maçının canlı anlatımı HTSPOR'da... Trendyol Süper Lig'de Avrupa kupalarına katılma mücadelesi veren Trabzonspor, 31. haftada Konyaspor'a konuk oluyor. Bordo-mavililer haftaya 49 puanla 3. sırada girdi. Kümede kalma savaşı veren Konyaspor ise 33 puanla 16. sırada yer alıyor...
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Konyaspor'a konuk oluyor.
STAT: Medaş Konya BŞB
HAKEM: Atilla Karaoğlan
SAAT: 20.30
YAYIN: beIN Sports 2
KONYASPOR: Slowik, Uğurcan, Damjanovic, Hadebe, Guilherme, Soner, N'Zonzi, Oğulcan, Cicaldan, Ndao, Cikalleshi
TRABZONSPOR: Uğurcan, Meunier, Mendy, Denswil, Eren, Berat, Umut, Visca, Bardhi, Trezeguet, Pepe
Ligde 30. hafta sonunda 49 puanla en yakınındaki Beşiktaş'ın 3 puan önünde 3. sırada yer alan bordo-mavililer, Konya deplasmanında kazanarak yoluna devam etmek istiyor.
33 puanla 16’ncı sırada yer alan Konyaspor ise sahasında galip gelerek hem küme hattından kurtulmak, hem de 3 haftalık yenilmezlik serisini sürdürmek istiyor.MAÇIN CANLI ANLATIMI İÇİN TIKLAYIN
TRABZONSPOR'DA 3 EKSİK
Trabzonspor'da Hüseyin Türkmen ve Paul Onuachu'nun sakatlıkları bulunuyor, Enis Destan ise kart cezası nedeniyle yok.
LİGDE 46. RANDEVU
Trabzonspor ile Konyaspor, ligde 46’ncı kez karşı karşıya geliyor. İki takımın Süper Lig’de bugüne kadar oynadıkları 45 maçta Trabzonspor’un 22, Konyaspor’un 11 galibiyeti bulunurken, 12 maç berabere sonuçlandı.
TRABZONSPOR ÜSTÜN
İki takım arasındaki rekabet 2’nci ligde 1966 yılında başladı. İki takım o günden bugüne kadar 45’i Süper Lig, 10’u 2’nci Lig ve 6’sı Türkiye Kupası olmak üzere 61 kez karşı karşıya geldi. Bu maçlarda Trabzonspor’un 28, Konyaspor’un 14 galibiyeti bulunurken 19 maç da berabere sonuçlandı. Öte yandan iki takımın 2023-24 sezonunun ilk yarısında Trabzon’da oynadıkları maç bordo-mavili takımın 2-1 galibiyetiyle sonuçlanmıştı.