Konyaspor-Trabzonspor maçı CANLI YAYIN

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Konyaspor'a konuk oluyor.

STAT: Medaş Konya BŞB

HAKEM: Atilla Karaoğlan

SAAT: 20.30

YAYIN: beIN Sports 2

KONYASPOR: Slowik, Uğurcan, Damjanovic, Hadebe, Guilherme, Soner, N'Zonzi, Oğulcan, Cicaldan, Ndao, Cikalleshi

TRABZONSPOR: Uğurcan, Meunier, Mendy, Denswil, Eren, Berat, Umut, Visca, Bardhi, Trezeguet, Pepe

Ligde 30. hafta sonunda 49 puanla en yakınındaki Beşiktaş'ın 3 puan önünde 3. sırada yer alan bordo-mavililer, Konya deplasmanında kazanarak yoluna devam etmek istiyor.

33 puanla 16’ncı sırada yer alan Konyaspor ise sahasında galip gelerek hem küme hattından kurtulmak, hem de 3 haftalık yenilmezlik serisini sürdürmek istiyor.

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TRABZONSPOR'DA 3 EKSİK Trabzonspor'da Hüseyin Türkmen ve Paul Onuachu'nun sakatlıkları bulunuyor, Enis Destan ise kart cezası nedeniyle yok.

LİGDE 46. RANDEVU Trabzonspor ile Konyaspor, ligde 46’ncı kez karşı karşıya geliyor. İki takımın Süper Lig’de bugüne kadar oynadıkları 45 maçta Trabzonspor’un 22, Konyaspor’un 11 galibiyeti bulunurken, 12 maç berabere sonuçlandı.