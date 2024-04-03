Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Seçim
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Tümosan Konyaspor Konyaspor-Trabzonspor maçı CANLI YAYIN - Trabzonspor Haberleri

        Konyaspor-Trabzonspor maçı CANLI YAYIN

        Konyaspor-Trabzonspor maçının canlı anlatımı HTSPOR'da... Trendyol Süper Lig'de Avrupa kupalarına katılma mücadelesi veren Trabzonspor, 31. haftada Konyaspor'a konuk oluyor. Bordo-mavililer haftaya 49 puanla 3. sırada girdi. Kümede kalma savaşı veren Konyaspor ise 33 puanla 16. sırada yer alıyor...

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 03.04.2024 - 20:28 Güncelleme: 03.04.2024 - 20:28
        ABONE OL
        ABONE OL
        Karşılaşma oynanıyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Konyaspor'a konuk oluyor.

        STAT: Medaş Konya BŞB

        HAKEM: Atilla Karaoğlan

        SAAT: 20.30

        YAYIN: beIN Sports 2

        KONYASPOR: Slowik, Uğurcan, Damjanovic, Hadebe, Guilherme, Soner, N'Zonzi, Oğulcan, Cicaldan, Ndao, Cikalleshi

        TRABZONSPOR: Uğurcan, Meunier, Mendy, Denswil, Eren, Berat, Umut, Visca, Bardhi, Trezeguet, Pepe

        Ligde 30. hafta sonunda 49 puanla en yakınındaki Beşiktaş'ın 3 puan önünde 3. sırada yer alan bordo-mavililer, Konya deplasmanında kazanarak yoluna devam etmek istiyor.

        33 puanla 16’ncı sırada yer alan Konyaspor ise sahasında galip gelerek hem küme hattından kurtulmak, hem de 3 haftalık yenilmezlik serisini sürdürmek istiyor.

        MAÇIN CANLI ANLATIMI İÇİN TIKLAYIN
        REKLAM

        TRABZONSPOR'DA 3 EKSİK

        Trabzonspor'da Hüseyin Türkmen ve Paul Onuachu'nun sakatlıkları bulunuyor, Enis Destan ise kart cezası nedeniyle yok.

        LİGDE 46. RANDEVU

        Trabzonspor ile Konyaspor, ligde 46’ncı kez karşı karşıya geliyor. İki takımın Süper Lig’de bugüne kadar oynadıkları 45 maçta Trabzonspor’un 22, Konyaspor’un 11 galibiyeti bulunurken, 12 maç berabere sonuçlandı.

        TRABZONSPOR ÜSTÜN

        İki takım arasındaki rekabet 2’nci ligde 1966 yılında başladı. İki takım o günden bugüne kadar 45’i Süper Lig, 10’u 2’nci Lig ve 6’sı Türkiye Kupası olmak üzere 61 kez karşı karşıya geldi. Bu maçlarda Trabzonspor’un 28, Konyaspor’un 14 galibiyeti bulunurken 19 maç da berabere sonuçlandı. Öte yandan iki takımın 2023-24 sezonunun ilk yarısında Trabzon’da oynadıkları maç bordo-mavili takımın 2-1 galibiyetiyle sonuçlanmıştı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Bakan Yerlikaya yangın anını paylaştı
        Bakan Yerlikaya yangın anını paylaştı
        Fenerbahçe'den iki tarihi karar!
        Fenerbahçe'den iki tarihi karar!
        Van'da mazbata DEM Parti'ye verilecek
        Van'da mazbata DEM Parti'ye verilecek
        Seçim sonuçlarının etkisi ne olur?
        Seçim sonuçlarının etkisi ne olur?
        İlk 11'ler belli oldu!
        İlk 11'ler belli oldu!
        EKK'dan enflasyon açıklaması
        EKK'dan enflasyon açıklaması
        Gazze'de öldürülen gönüllülerin yakınları konuştu
        Gazze'de öldürülen gönüllülerin yakınları konuştu
        Tahkim'den Oosterwolde ve İrfan Can kararı!
        Tahkim'den Oosterwolde ve İrfan Can kararı!
        Ankara'da sanayi sitesinde yangın
        Ankara'da sanayi sitesinde yangın
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        29 kişinin öldüğü gece kulübü görüntülendi!
        29 kişinin öldüğü gece kulübü görüntülendi!
        Evinizi karasineklerden kurtarabilirsiniz!
        Evinizi karasineklerden kurtarabilirsiniz!
        Almanya tatlı vatan
        Almanya tatlı vatan
        Trabzonspor'a 6 maç saha kapatma cezası verildi
        Trabzonspor'a 6 maç saha kapatma cezası verildi
        "Hiç vazgeçmedim bu sevdadan"
        "Hiç vazgeçmedim bu sevdadan"
        Mobil haberleşme tarifesine zam
        Mobil haberleşme tarifesine zam
        "İşçileri iftara davet etmişler"
        "İşçileri iftara davet etmişler"
        Yüzeyi otla kaplandı... 'Kızıl'ırmak!
        Yüzeyi otla kaplandı... 'Kızıl'ırmak!
        Galatasaray - Hatayspor maçının hakem yorumları
        Galatasaray - Hatayspor maçının hakem yorumları
        Hangi il ve ilçelerde sonuçlara itiraz edildi?
        Hangi il ve ilçelerde sonuçlara itiraz edildi?