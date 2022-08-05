UEFA Konferans Ligi'ndeki iki temsilcimizden biri olan Konyaspor, dün akşam deplasmanda Lihtenştayn ekibi Vaduz karşısına çıktı ve sahadan 1-1 beraberlikle ayrılarak umutlarını evine taşıdı. İşte şimdiden heyecanla beklenen Konyaspor Vaduz rövanş maçı ile ilgili bilgiler...