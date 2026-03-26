Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Köpekten kaçarken kamyonetin çarptığı çocuk için 10 milyon TL tazminat

        Köpekten kaçarken kamyonetin çarptığı çocuk için 10 milyon TL tazminat

        Manisa'nın Yunusemre ilçesinde sahipsiz köpekten kaçarken kamyonetin çarpması sonucu ağır yaralanan ve kalıcı sağlık sorunları oluşan E.K isimli erkek çocuk için mahkeme, Valilik, Büyükşehir Belediyesi ve Yunusemre Belediyesi'ni kusurlu bularak 10 milyon 252 bin 74 TL tazminata hükmetti

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.03.2026 - 13:38
        ABONE OL
        ABONE OL
        10 milyonluk 'sahipsiz köpek' tazminatı

        Manisa’nın Yunusemre ilçesinde sahipsiz köpekten kaçarken kamyonetin çarpması sonucu ağır yaralanan ve kalıcı sağlık sorunları oluşan E.K. (11) isimli erkek çocuk için mahkeme, Valilik, Büyükşehir Belediyesi ve Yunusemre Belediyesi'ni kusurlu bularak 10 milyon 252 bin 74 TL tazminata hükmetti.

        YOĞUN BAKIMDA UZUN SÜRE TEDAVİ GÖRDÜ

        Yunusemre ilçesi Cumhuriyet Mahallesi’nde 24 Ekim 2022’de meydana gelen olayda; ilkokul öğrencisi E.K., ekmek almak için çıktığı evinin önünde sahipsiz köpeğin saldırısına uğradı. Köpekten kaçmaya çalışan çocuk, bu sırada yoldan geçen kamyonetin çarpması sonucu ağır yaralandı. Olay bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansırken, hastaneye kaldırılan E.K., uzun süre yoğun bakımda tedavi gördü. Hayati tehlikeyi atlatan çocuğun yürüme, konuşma ve uzuvlarını kullanma yetilerinde kalıcı hasar oluştu. Ailenin açtığı davayı karara bağlayan Manisa 2'nci İdare Mahkemesi, Manisa Valiliği, Manisa Büyükşehir Belediyesi ve Yunusemre Belediyesi’nin sahipsiz hayvanların kontrolü ve gözetimi konusunda kamu hizmetini etkin şekilde yerine getirmediğine hükmetti. Kararda, idarenin yürüttüğü hizmeti sürekli denetlemek ve gerekli önlemleri almakla yükümlü olduğu, bu yükümlülüğün yerine getirilmemesi nedeniyle oluşan zarardan idarenin sorumlu olduğu belirtildi.

        ÇOCUK LEHİNE KARAR

        Mahkeme, E.K. lehine maddi ve manevi tazminat ile faizler dahil toplam 10 milyon 252 bin 74 TL’nin ödenmesine karar verdi. Kararın ardından E.K.'nin Diyarbakır Barosu'na kayıtlı avukatı Muhammet Fatih Demir tarafından Manisa Valiliği, Manisa Büyükşehir Belediyesi ve Yunusemre Belediyesi’ne başvuru yapıldı.

        'KARAR, SAKATLIĞI ORTADAN KALDIRMAYACAK'

        Avukat Muhammet Fatih Demir, dava sürecinin iki yıldan fazla sürdüğünü belirterek, "Mahkeme kararında özellikle vurgulandığı üzere; idarelerin yalnızca hayvan bakımevleri kurması veya kısırlaştırma faaliyetlerinde bulunması, mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerin eksiksiz şekilde yerine getirildiği anlamına gelmemektedir. İdareler, kamu hizmetini ifa ederken hizmetin etkinliğini ve sürekliliğini sağlamakla da yükümlüdür. Bu kapsamda, yurttaşların kamusal alanlarda huzur ve güven içinde yaşama ve seyahat etme hakkının korunması, idarenin temel pozitif yükümlülükleri arasındadır. Şehirlerimizde sahipsiz ve saldırgan köpeklerin oluşturduğu tehlike, ciddi ve telafisi güç zararlara yol açabilmektedir. Bu zararların giderilmesi, yerel idarelerin kamu hizmetini gereği gibi ve etkin şekilde sunma yükümlülüğünün doğal bir sonucudur. Yerel idareler, sahipsiz ve saldırgan köpeklerin doğurabileceği tehlikeleri önlemek, gerekli koruyucu ve önleyici tedbirleri zamanında almak ve kamu düzenini sağlamakla yükümlüdür. Müvekkilim E.K. lehine hükmedilen tazminat miktarı, kendisinin sağlık ve bakım ihtiyaçları için önemli bir katkı sunacak olsa da ne yazık ki bir ömür sürecek olan sakatlığını ortadan kaldıramayacaktır. Bu sebeple, mahkeme kararını tazminat miktarı yönünden istinaf etme hakkımızı saklı tutuyoruz" dedi. (DHA)

        #Manisa
        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Trump: ABD'nin NATO'ya ihtiyacı yok
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        MSB: Bağdat'taki Türk askeri tahliye edildi
        Ulaştırma Bakanı'ndan Karadeniz'de gemideki patlamaya ilişkin açıklama!
        İsrail basını: Tel Aviv ateşkes ihtimalinden endişeli
        Savaş girdi maliyetlerini etkiledi
        İnsansı robot sevkiyatında Çin hegemonyası
        1 milyon 110 bin liraya satıldı
        Kubilay Kaan aslında kimin kurbanı? Bahis parasından çıkan çakarlı katilin portresi
        Futbolcu cinayetinde en kritik tanığın ifadesi ortaya çıktı!
        Milli Takım'ın play-off serüveni...
        "Siyah şapkalı hacker" yakalandı
        "Çok para kazanmıyoruz"
        Yaşlanmanın aniden hızlandığı yaş hangisi?
        Milli Takım'ın konuğu Romanya!
        Türkiye uydu interneti için masada
        Bernardo Silva harekatı!
        'Evlilik' sinyali
        Altın için petrole bakın
        İyiden iyiye koptu
