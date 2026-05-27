        Haberler Bilgi Gündem KÖPRÜLER ÜCRETSİZ Mİ? Bayramda köprüler ücretsiz mi? 27-30 Mayıs bayramda hangi köprüler ve otoyollar ücretsiz?

        Kurban Bayramı tatilinin başlamasıyla birlikte milyonlarca sürücünün gözü köprü ve otoyol geçiş ücretlerine çevrildi. Bayram sürecinde özellikle Osmangazi Köprüsü, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü, Avrasya Tüneli ve Kuzey Marmara Otoyolu'nu kullanacak kişiler ücretsiz geçiş uygulamasını araştırıyor. Bayram boyunca yolculuk planı yapan sürücüler, hangi köprülerin ücretsiz olacağı ve ücretli geçişlerin devam edip etmeyeceğine ilişkin açıklamalara odaklandı. İşte bayramda ücretsiz olan köprüler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27 Mayıs 2026 - 10:26 Güncelleme:
        1

        Kurban Bayramı’nın 9 günlük tatille birlikte yoğun bir seyahat dönemine dönüşmesi, köprü ve otoyol geçiş ücretlerini yeniden gündeme taşıdı. Bayram boyunca şehirler arası yolculuk yapacak vatandaşlar Avrasya Tüneli, Osmangazi Köprüsü ve Kuzey Marmara Otoyolu gibi güzergahlarda geçişlerin ücretsiz olup olmadığını merak ediyor. Karayolları Genel Müdürlüğü’ne bağlı yollar ile yap-işlet-devret modeliyle işletilen köprü ve otoyollara ilişkin detaylar sürücüler tarafından yakından takip ediliyor. İşte detaylar...

        2

        BAYRAMDA KÖPRÜLER VE OTOYOLLAR ÜCRETSİZ Mİ?

        Kurban Bayramı'nda Karayolları Genel Müdürlüğü sorumluluğunda bulunan otoyollar ile bazı toplu taşıma hatları bayram süresince ücretsiz hizmet verecek. Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.

        3

        Karara göre, bayram tatili dolayısıyla KGM'nin sorumluluğu altında bulunan otoyollar ile 15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet köprüleri ücretsiz hizmet verecek. Bu köprü ve otoyollar, 26 Mayıs Salı saat 00.00'dan 30 Mayıs Cumartesi gün sonuna kadar ücretsiz olacak.

        4

        BAYRAMDA ÜCRETLİ VE ÜCRETSİZ OLACAK YOLLAR

        26 Mayıs 2026 Salı günü saat 00.00'da (Pazartesi gecesini Salı gününe bağlayan ilk dakikalarda) başlayacak olan ücretsiz ulaşım dönemi, 30 Mayıs 2026 Cumartesi günü saat 24.00'e kadar kesintisiz devam edecektir. Bu tarihler arasında geçişlerin bedava olacağı yollar:

        Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) tarafından işletilen tüm devlet otoyolları

        15 Temmuz Şehitler Köprüsü

        Fatih Sultan Mehmet Köprüsü

        Ücretli Olmaya Devam Edecek Köprü ve Otoyollar

        Yap-İşlet-Devret (YİD) modeli kapsamında özel şirketler tarafından işletilen projelerde bayram süresince herhangi bir muafiyet uygulanmayacak ve normal fiyat tarifesi geçerli olacaktır. Geçişlerin ücretli kalacağı güzergahlar:

        Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve Kuzey Marmara Otoyolu

        Osmangazi Köprüsü ve Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu

        1915 Çanakkale Köprüsü ve Malkara-Çanakkale Otoyolu

        Haberi Hazırlayan: Tutku Bulut
