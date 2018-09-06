Türk kahvesi, mutfak kültürümüzün zengin birikiminin bir göstergesidir. Osmanlı mutfağı ile başlayan Türk kahvesi serüveni günümüze kadar gelmiş, Türk kahvesi günlük tüketimi artmıştır. Ayrıca Türk adetlerine göre kız isteme gibi özel günler de Türk kahvesi ile yapılır. Hatta Türk kahvesini köpüklü yapabilmek becerikli olmak demektir. Peki bol köpüklü Türk kahvesi nasıl yapılır? Sade, orta ya da şekerli kahve ayarı nasıl yapılır? İşte püf noktaları ile Türk kahvesi tarifi...

TÜRK KAHVESİ MALZEMELERİ

SADE KAHVESİ İÇİN;

1 tatlı kaşığı kahve

1 fincan su

AZ ŞEKERLİ TÜRK KAHVESİ İÇİN;

1 tatlı kaşığı kahve

Yarım çay kaşığı şeker

1 fincan su

ORTA ŞEKERLİ TÜRK KAHVESİ İÇİN;

1 tatlı kaşığı kahve

1 çay kaşığı şeker

1 fincan su

ŞEKERLİ TÜRK KAHVESİ İÇİN;

1 tatlı kaşığı kahve

2 çay kaşığı şeker

1 fincan su

TÜRK KAHVESİ NASIL YAPILIR?

Türk kahvesi pişirmeye kişi sayısına göre kahveyi cezveye dökerek başlıyoruz. Ardından kahvemizi nasıl yapacaksak ona göre şekerini ekliyoruz. Yine kişi sayısını unutmadan. Son olarak da kişi sayısına göre su ekleyiyoruz, karıştırmadan kısık ateşte ocağa alıyoruz. Kahveye dokunmadan köpüklenmesini bekliyoruz. Köpüğü yoğunlaşınca fincan sayısına göre şeker kaşığı ile kahve üzerinden aldığımız köpüğü fincanlara bölüştürüyoruz. Kahve kaynamaya başladığı an ocağın altını kapatıp köpük koyduğumuz fincanlara kahveyi pay ediyoruz. Kahvenin dibi her zaman daha yoğun olur. Sert kahve isteyenlere cezvenin sonundakini servis edebilirsiniz. Afiyet olsun....

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