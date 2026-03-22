Koray Avcı: Benim derdim para kazanmak değil
Ramazan Bayramı'nın ikinci gününde Kıbrıs'ta sahne alan Koray Avcı, gazetecilerin sorularını yanıtladı. Konser biletlerinin fiyatları hakkında da konuşan şarkıcı, "Benim derdim para kazanmak değil, insanlara ulaşmak. O yüzden festivaller, ücretsiz konserler olsun istiyorum. 30 bin kişiyle buluşmak bana daha çok keyif veriyor" dedi
Habertürk'ten Ferit Tuğluk'un haberine göre; Koray Avcı, Ramazan Bayramı'nın ikinci gününde Kıbrıs'ta sahne aldı. Sahne öncesi basın mensupları ile bir araya gelen Avcı, “Yavru vatan Kıbrıs’tayız, bayram sahnesindeyiz. Çok heyecanlıyız. Antalya’dan geldik, güzel bir sahne olacak. Ramazan boyunca dinlendik, bu gece çok kuvvetli geliyoruz” sözleriyle, enerjisinin yüksek olduğunu dile getirdi.
Koray Avcı, üzerinde uzun süredir çalıştığı yeni albümünün detaylarını ilk kez paylaştı. 12 eserden oluşan çalışmanın popüler kaygılardan uzak, tamamen kültürel ve manevi bir proje olduğunu vurguladı.
Avcı, "Bu albüm popüler bir iş değil. Kendi kültürümden, köklerimden beslenen bir albüm. İçinde semahlar ve deyişler var. Alevi kökenliyim ve bunu yansıtmak istedim" dedi. Albümün kendisi için çok özel bir anlam taşıdığını da sözlerine ekleyen Avcı, duygusal bir itirafta bulunarak, "Babamın çok istediği bir albümdü ama göremedi. Onun anısına yaptım" ifadelerini kullandı.
Koray Avcı'nın babası Veysel Medet Avcı, 2021'de vefat etmişti.
Konser biletlerinin fiyatları hakkında da konuşan Avcı, "Benim derdim para kazanmak değil, insanlara ulaşmak. O yüzden festivaller, ücretsiz konserler olsun istiyorum. 30 bin kişiyle buluşmak bana daha çok keyif veriyor" dedi.
Gündelik hayatında da halktan kopmadığını vurgulayan Koray Avcı, "10 yıldır değişen bir şey yok. İnsanlarla temas etmeyi seviyorum. Beni koruyan yine halkım" diye konuştu.