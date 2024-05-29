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        Haberler Ekonomi Teknoloji Cihaz Koreli teknoloji devinin tarihinde bir ilk: Samsung çalışanlarından grev kararı! - Teknoloji Haberleri

        Samsung çalışanlarından grev kararı!

        Önde gelen Uzak Doğulu teknoloji firmalarından Samsung çalışanlarını temsil eden bir sendika, çalışma şartlarının iyileştirilmesi için önümüzdeki günlerde grev düzenleyeceğini açıkladı. Bu durum ise, Samsung Electronics'in 55 yıllık tarihinde bir ilk olarak dikkat çekiyor

        Kaynak
        Habertürk / Reuters
        Giriş: 29.05.2024 - 10:35 Güncelleme: 29.05.2024 - 10:35
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        Koreli teknoloji devinin tarihinde bir ilk
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        Güney Kore’de Samsung Electronics sendikası, daha yüksek ücret talepleri üzerine gelecek hafta ilk kez grev eylemi başlatacaklarını duyurdu. Çarşamba günü sendika yetkilileri tarafından yapılan açıklamaya göre, şirketin toplam iş gücünün beşte birinden fazlasını temsil eden yaklaşık 28.000 üyeli sendika, daha geniş protesto önlemleri kapsamında 7 Haziran’da bir günlüğüne iş bırakacak.

        Canlı yayınlanan basın toplantısında sendika yetkilileri, “Artık iş baskısına, sendika üzerindeki baskılara tahammül edemiyoruz” yazılı bir pankart tutarak durumlarını ifade ettiler.

        Bu tarihi adım, Güney Kore’deki teknoloji endüstrisindeki işçi hareketlerinin giderek artan kararlılığını gösteriyor ve sadece ücret taleplerinin ötesinde, derinlemesine bir meseleyi işaret ediyor. Samsung’un elektronik üretimindeki önemli rolü göz önüne alındığında, bu grev Samsung’un operasyonları ve hatta küresel tedarik zinciri için daha geniş sonuçlar doğurabilir.

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        ARALIKLI OLARAK PROTESTOLAR GERÇEKLEŞTİRİYORLAR

        Eğer sendika üyeleri gelecek hafta topluca iş bırakma gerçekleştirirse bu Samsung Electronics çalışanlarının gerçekleştireceği ilk grev olacak. Çalışanlar, son haftalarda Seul’deki şirket ofislerinin dışında ve Seul’un güneyindeki Hwaseong’daki çip üretim tesisinin dışında aralıklı olarak protestolara katılıyorlar.

        Şirketin bu yıl ücretleri %5.1 oranında artırma kararına yanıt olarak, sendika daha önce yıllık izin günlerine bir gün eklenmesini ve performansa dayalı bonusların şeffaf bir şekilde verilmesini talep etmişti.

        Bu durum, Samsung Electronics çalışanlarının haklarını arama konusunda ne kadar kararlı olduklarını gösteriyor ve şirket ile sendika arasındaki müzakerelerin önemini vurguluyor. Grevin, şirket politikaları üzerinde değişiklik yapılmasına yönelik bir baskı unsuru olarak kullanılması muhtemel. Bu tür eylemler, genellikle daha geniş çalışma koşulları ve işçi hakları konularında farkındalık yaratma ve iyileştirmeler sağlama potansiyeline sahip.

        "FİRMA UZLAŞMA PLANI GETİRMİYOR"

        Çarşamba günü, sendika teknoloji devini bir önceki gün yapılan müzakerelere bir uzlaşma planı getirmemekle suçladı. Samsung Electronics ise Çarşamba günü yaptığı açıklamada, “Sendika ile samimi bir şekilde görüşmelere katılacağız” dedi.

        Bir sendika yetkilisi, Samsung’un bazı iş kollarının performansının düşük olduğu bir dönemde sanayi eylemine karar verilmesini savundu. Sendika yetkilisi gazetecilere yaptığı açıklamada, “Şirket son 10 yıldır sürekli olarak kriz içinde olduklarını söylüyor,” dedi ancak şirketin bu durumu taleplerini karşılamamak için bir bahane olarak kullanmaması gerektiğini de ekledi.

        Bu açıklamalar, sendika ve şirket arasındaki müzakerelerin hassas bir dönemde olduğunu ve her iki tarafın da kendi pozisyonlarını güçlü bir şekilde savunduğunu gösteriyor. Sendikanın grev kararı, şirketin işleyişine ve çalışanların haklarına yönelik önemli bir dönüm noktası olabilir. Samsung’un sendika ile yapacağı görüşmelerin sonucu, şirketin gelecekteki iş stratejileri ve çalışan ilişkileri açısından belirleyici olacak.

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