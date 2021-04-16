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HaberlerGündem3. SayfaKORKUNÇ OLAY! Son dakika: Taksim'de telsizle darp! - VİDEO HABER -
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Taksim'de telsizle darp!

Taksim'de İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) zabıta ekipleri ile tezgahına el koymak istedikleri seyyar satıcı arasında arbede çıktı. Zabıtanın kafasına telsizle vurduğunu öne sürdüğü seyyar satıcı yaralandı.

KORKUNÇ OLAY! Son dakika: Taksim'de telsizle darp! - VİDEO HABER -
Taksim'de telsizle feci darp!
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DHA

İstanbul Taksim'de, İstanbul Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri seyyar satıcılara karşı denetim yaparken çorap satan bir kişinin önündeki tezgahı almak istedi.

Seyyar satıcı karşı koyunca aralarında arbede çıktı.

"ZABITA TELSİZLE VURDU" İDDİASI

DHA'da yer alan habere göre görgü tanıklarının iddiasına göre diğer zabıta memurları da müdahale etti. Seyyar satıcı, bir zabıta memurunun başına telsiz ile vurması sonucu yaralandı.

HAVLU İLE KANI DURDURMAYA ÇALIŞTILAR

Seyyar satıcının ensesinden kan aktığını gören çevredekiler peçete ve kağıt havlu ile kanamayı durdurmaya çalıştı. İhbar üzerine sevk edilen polis ekibi başından yaralanan seyyar satıcıyı bir süre ekip aracına alırken, 112 ambulansı çağrıldı.

KARŞILIKLI ŞİKÂYETÇİ OLDULAR

Başından yaralanan seyyar satıcı hastaneye kaldırılırken, çevredekiler zabıta memurlarının sert müdahalesinin yersiz olduğunu belirterek tepki gösterdi. Zabıta memurları ve seyyar satıcının karşılıklı şikayetçi oldukları ifade edildi.

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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