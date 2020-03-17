Olcay Aydilek oaydilek@haberturk.com

Karayolları Genel Müdürlüğü, karayolu inşa ve bakım-onarım çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Geçen 17-18 yılda özellikle “duble yol” olarak bilinen yol yatırımlarına ağırlık veren Karayolları, finansman konusunda zaman zaman zorlansa da ek ödeneklerle yol yatırımlarına devam ediyor.

BORÇ ÖDEDİ

Karayoları, kısa süre önce müteahhitlere 2019 yılından kalan borçlarının önemli bir bölümünü ödedi. 7-8 milyar TL’ye yakın ödeme yaptı. Müteahhitlerin, geçen yıldan 7 milyar TL alacağı bulunuyor. Karayolları, bunu da ödemek için girişimlerini sürdürüyor.

BİTÜM FİYATLARI DA SERT DÜŞTÜ

Karayolları Genel Müdürlüğü’nün, yol yatırımları içinde petrolden elde edilen ve bir tür karışım olan “bitüm” önemli bir yer alıyor. Çin’den yayılan, binlerce kişinin ölümüne neden olan ve dünyayı alarma geçiren koronavirüs, başta petrol olmak üzere emtia fiyatlarını sert biçimde vurdu. Bu süreçte, “bitüm” fiyatı da yüzde 30’lar düzeyinde geriledi. Kısa süre önce tonu 2 bin 200 TL olan bitüm, bin 400 TL’nin altını gördü.

BİTÜM DEPOLUYOR

Karayolları Genel Müdürlüğü’nün, yılda 1 milyon ton dolayında bitüm kullandığı belirtiliyor. Genel Müdürlük, fiyatların düşmesi üzerine bitüm almaya ve stoklamaya başladı. Karayolları’nın, 350 bin ton dolayında bitüm depolama olanağı bulunuyor.

Sektör kaynakları, bu dönemde bitüm fiyatlarının büyük bir fırsat sunduğunu belirterek, “Bu fiyatlardan alım yapılması doğru bir hamledir” dedi.