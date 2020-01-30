Koronavirüs nedeniyle zor günler geçiren Çin'de olağanüstü hal durumu futbolu da derinden etkiliyor. Çin Futbol Federasyonu, ülkedeki koronavirüs nedeniyle 22 Şubat'ta başlaması gereken Çin Süper Ligi ile birlikte tüm ligleri süresiz olarak ertelediğini açıkladı. Bu gelişmenin ardından gözler de burada forma giyen ünlü futbolculara çevrildi. Beşiktaş'ın eski yıldızı Anderson Talisca başta olmak üzere pek çok futbolcunun geleceği merak konusu olurken transferin bitmesine 2 gün kala büyük bir hareketliliğin yaşanabileceği ifade edildi. Çıkan haberlere göre; takımların kiralık transferlere onay vereceği öne sürülürken ismi Türk takımlarıyla da anılan Anderson Talisca ve diğer yıldızların durumu yakından takip ediliyor.